Guerre en Ukraine : dans la région de Kherson, la guerre des territoires se poursuit

Dans la région de Kherson (Ukraine), les tirs sont réguliers et la progression plus lente que dans le nord-est. Les soldats ukrainiens foulent des terres reprises aux Russes, qui occupent toujours la ville de Kherson et s'apprêtent à l'annexer. "Il y a un mois, les Russes tiraient d'ici. Maintenant, c'est beaucoup plus facile, car les lance-roquettes à longue portée fonctionnent. Les dépôts de munitions russes détruits, leurs voies d'approvisionnement sont touchées et ils commencent à être à cours de munition. À ce stade, on essaye de les repousser", témoigne un soldat.

"Là, c'est l'artillerie qui fait le plus gros du travail"

L'ambition des Ukrainiens est de reprendre Kherson, une ville conquise par les Russes dès les premiers jours du conflit. "Là, tout de suite, c'est l'artillerie qui fait le plus gros du travail. Nous détruisons régulièrement les positions de tir ennemies. Parfois, les Russes ciblent notre infanterie à partir de véhicules blindés. Nous répondons immédiatement et éliminons leur menace", explique Stus, commandant d'artillerie ukrainien.