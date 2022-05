Guerre en Ukraine : dans l'Est du pays, une école bombardée par les forces russes

Une école a été bombardée par les forces russes à Bilohorivka, dans l'Est de l'Ukraine, samedi 7 mai. La journaliste de France Télévisions Agnès Vahramian s'est rendue sur place et détaille la situation.

Samedi 7 mai, une école située dans l'Est de l'Ukraine, et dans laquelle une centaine de personnes s'étaient réfugiées, a été bombardée par les Russes. "Cette école abritait en effet les habitants. Elle était aussi une position militaire et [samedi 7 mai], vers 17 heures, un avion russe a lâché une bombe sur le bâtiment", explique la journaliste Agnès Vahramian, envoyée spéciale à Bilohorivka (Ukraine), dimanche 8 mai.

Une route stratégique pour accéder à des villes

Les pompiers sont parvenus à sortir 30 rescapés des décombres, mais les journalistes n'ont pas pu accéder au village. "En effet, la route qui y mène et qui d'habitude est plutôt calme (…) était aujourd'hui constamment sous le feu de l'artillerie russe", détaille la journaliste. Signe que les Russes ont progressé, l'armée ukrainienne a abandonné des points de contrôle. Cette route est stratégique, "elle mène au village, mais elle mène aussi à deux grandes villes ukrainiennes dans lesquelles il reste des milliers d'habitants", conclut Agnès Vahramian.