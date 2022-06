Guerre en Ukraine : dans Kherson occupée, un premier attentat contre les occupants russes

Un attentat à la voiture piégée a eu lieu en plein cœur de Kherson (Ukraine). C'est une première dans cette ville occupée par les Russes depuis début mars. La cible : un fonctionnaire ukrainien qui collaborait avec l'administration russe. Il était chargé de la Jeunesse et des Sports. Le responsable pro-russe de la ville a annoncé son décès.

60 % des habitants auraient déjà fui

S'agit-il d'une nouvelle forme de résistance armée ? Dans cette ville qui ne cesse de manifester son hostilité envers les Russes et ceux qui acceptent l'occupation, régulièrement, les habitants sortent avec des drapeaux ukrainiens et l'exhibent face aux troupes de l'occupant, au risque d'être visés par les tirs russes. Ces gestes de courage interviennent alors que règnent désormais la peur et les pénuries. Plus de 60 % des 300 000 habitants auraient déjà fui. La Russie a annoncé vouloir annexer Kherson. Des passeports russes y sont désormais distribués, et la télévision de Moscou diffusée.