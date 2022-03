Guerre en Ukraine : comment le gouvernement peut-il atténuer les conséquences économiques ?

Dans son allocution, Emmanuel Macron a expliqué qu’il comptait protéger les Français de l’impact économique de la guerre en Ukraine. Jean Castex devrait présenter un plan de résilience pour les filières les plus impactées. Quels secteurs en souffrent le plus ? "L’industrie automobile, l’aéronautique ou encore l’agriculture notamment. Ils doivent faire face à l’envolée des prix de l’énergie ou à des difficultés d’approvisionnement de matériaux. Comme le titane, la Russie en possède l’essentiel des stocks stratégiques", développe Viktor Frédéric, dans le 19/20, jeudi 3 mars.



La question du gaz et des carburants

500 entreprises françaises sont implantées en Russie et seront pénalisées par les sanctions économiques, et 160 en Ukraine. "Au ministère de l'Économie, on évoque des mesures ciblées, des prêts bancaires, ou encore des aides européennes", poursuit le journaliste. "Le bouclier tarifaire déjà mis en place pourrait être prolongé jusqu’à la fin de l’année. Pour les carburants, Jean Castex a rappelé les efforts déjà consentis avec la prime inflation ou la hausse du barème kilométrique, mais que s’il fallait poursuivre ces efforts, le gouvernement le ferait."