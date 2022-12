Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du vendredi 30 décembre

Vendredi matin, l'armée de l'air a affirmé avoir abattu 16 drones explosifs de fabrication iranienne, dont sept visaient la capitale Kiev, d'après le maire de la ville Vitali Klitschko.

Après de nouvelles frappes "massives" russes, l'Ukraine a affirmé avoir repoussé une attaque russe de drones iraniens dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 décembre, selon l'armée de l'air. En parallèle, les coupures de courant restaient nombreuses dans le pays vendredi, au lendemain d'une nouvelle salve de frappes russes ayant fait "trois morts et six blessés", d'après le ministre de l'Intérieur ukrainien, Denys Monastyrskyi. Selon la compagnie d'électricité Ukrenergo, les "conséquences des dommages sur le fonctionnement du réseau sont moindres que l'ennemi avait prévu (...) mais la situation dans le sud et l'est du pays reste difficile".

Franceinfo recense les principaux faits de cette nouvelle journée de conflit en Ukraine.

L'Ukraine affirme avoir repoussé une attaque de drones russe

Selon l'armée de l'air ukrainienne, 16 drones explosifs iraniens Shahed, lancés par les forces russes, ont été abattus en Ukraine dans la nuit de jeudi à vendredi. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a assuré que sept de ces drones avaient visé la capitale et que tous avaient été détruits. Les chutes de débris ont endommagé les fenêtres de deux immeubles dans un quartier du sud-ouest de Kiev. D'après la présidence ukrainienne, d'autres drones ont été abattus dans les régions de Tcherkassy et de Dnipro.

Des coupures d'électricité encore nombreuses

Les coupures d'électricité restaient nombreuses en Ukraine, après la nouvelle salve de frappes "massives" russes ayant visé le pays jeudi. Selon la compagnie d'électricité Ukrenergo, les "conséquences des dommages sur le fonctionnement du réseau sont moindres que l'ennemi avait prévu (...) mais la situation dans le sud et l'est du pays reste difficile". L'opérateur de la capitale DTEK a déclaré être parvenu "à stabiliser la situation à Kiev", permettant de revenir à des coupures de courant planifiées par quartier.

Des millions d'Ukrainiens sans générateur se préparent à devoir célébrer le Nouvel An sans courant électrique, parfois sans eau ou chauffage.

Un cadeau fiscal pour des soldats et fonctionnaires russes en Ukraine

Les soldats et les fonctionnaires russes déployés en Ukraine, dans les régions dont Moscou revendique l'annexion, n'auront plus l'obligation de déclarer leurs revenus, a annoncé le Kremlin vendredi. "Cela concerne ceux qui travaillent sur les (quatre) territoires", a déclaré à la presse Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, faisant référence aux régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia, où se déroule actuellement l'essentiel des combats. Un décret précise que les militaires, policiers et membres des services de sécurité russes concernés, ainsi que les autres fonctionnaires envoyés dans ces régions, n'ont plus "l'obligation de fournir des informations sur leurs revenus, leurs dépenses, leurs biens". La mesure s'applique également aux "conjoints et enfants mineurs" des personnes concernées et est rétroactive à partir du 24 février 2022, date du début de l'offensive en Ukraine.

Les pays occidentaux privés de vœux russes

Le Kremlin a précisé vendredi que Vladimir Poutine n'enverrait pas de vœux de bonne année au président américain Joe Biden, à son homologue français Emmanuel Macron et au chancelier allemand Olaf Scholz, "compte tenu des actes inamicaux qu'ils entreprennent en permanence".

Le dirigeant russe a également estimé vendredi, lors d'un entretien par visioconférence avec le président chinois Xi Jinping, que les deux pays tenaient bon face à "des pressions sans précédent et des provocations de l'Occident". Il a ainsi prôné de "renforcer la coopération entre les forces armées de Russie et de Chine".