Direct Guerre en Ukraine : des coupures de courant massives avant le Nouvel An

Le Nouvel An dans le noir. L'Ukraine a dénoncé, jeudi 29 décembre, des frappes "massives" de missiles russes contre ses infrastructures énergétiques qui ont, selon elle, fait trois morts et provoquent des coupures de courant dans la plupart de ses régions. Suivez notre direct.

• Des "coupures de courant dans la plupart des régions d'Ukraine". C'est ce qu'a déploré le président Volodymyr Zelensky jeudi soir dans son allocution quotidienne. La situation est "particulièrement difficile" dans la région de Kiev et dans la capitale même, dans celle de Lviv, en Transcarpatie et à Vinnytsia (ouest) ainsi qu'à Odessa, Kherson et ses environs (sud), a-t-il précisé. "Avec chacune de ces attaques de missiles, la Russie ne fait que s'enfoncer plus profondément dans une impasse, a-t-il jugé. Ils ont de moins en moins de missiles."

• La Biélorussie affirme avoir abattu un missile anti-aérien venu d'Ukraine. Dans ce contexte de bombardements et d'activation de la défense antiaérienne ukrainienne, la Biélorussie, plus proche allié de Moscou, a assuré avoir abattu au-dessus de son territoire un missile de défense anti-aérienne S300 provenant "du territoire ukrainien". Le pays a convoqué l'ambassadeur d'Ukraine pour protester et réclamer une enquête.