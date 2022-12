Guerre en Ukraine : l’offensive russe s’intensifie

Plusieurs dizaines de missiles se sont abattus, jeudi 29 décembre, sur l’Ukraine. Les combats continuent sur le front.

L’Ukraine a été durement frappée, jeudi 29 décembre. Pourtant, l’armée annonce avoir abattu 54 des 69 missiles envoyés par la Russie. Les dégâts sont considérables, notamment sur le réseau électrique. "Ce soir, il y a des coupures de courant dans la plupart des régions d’Ukraine. Peut-être que l’ennemi va essayer une fois de plus de nous faire fêter la nouvelle année dans l’obscurité", a précisé le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Situation critique à Bakhmout

Survivre et continuer à se battre. Sur le front, des soldats ukrainiens affrontent les forces russes pour libérer la ville de Kreminna (Ukraine) avec un objectif clair. "Si nous libérons Kreminna, nous allons couper les voies d’approvisionnement à Roubijne, Sievierodonetsk et Lyssytchansk. Cela nous permettra d’enfoncer leur défense dans la région de Louhansk", confie Vlad, commandant de char d’assaut. A quelques kilomètres de là, à Bakhmout, la situation est plus critique. Selon le président ukrainien, les Russes essayent de reprendre la région de Donetsk avec pour date limite le Nouvel An.