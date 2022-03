Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du vendredi 25 mars

La France, la Turquie et la Grèce vont mener "une opération humanitaire" d'évacuation "dans les tout prochains jours" de la ville assiégée de Marioupol, dans le sud de l'Ukraine, a annoncé vendredi 25 mars le président français Emmanuel Macron. L'objectif est d'évacuer "toutes celles et ceux qui souhaitent quitter" la ville ukrainienne, a-t-il ajouté à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles, précisant devoir s'entretenir sur le sujet avec le président russe Vladimir Poutine "d'ici 48 à 72 heures". Franceinfo résume ce qu'il faut retenir des développements de la journée.

>> Suivez en direct les dernières informations sur la guerre en Ukraine

La Commission chargée de faire des achats en commun de gaz

La Commission européenne a reçu mandat des pays membres de l'UE pour effectuer des achats de gaz groupés. "L'achat groupé, la capacité à définir ensemble des contrats longs, est le meilleur instrument pour faire baisser le prix de notre gaz et donc nous avons donné mandat à la Commission pour le faire", sur le modèle des achats groupés de vaccins anti-Covid, a déclaré Emmanuel Macron à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles, alors que la guerre en Ukraine fait flamber les cours de l'énergie.

L'armée russe se concentre sur l'est de l'Ukraine

L'armée russe affirme avoir atteint les objectifs initiaux de l'opération militaire qu'elle mène en Ukraine depuis le 24 février. L'adjoint au chef d'état-major russe, Sergueï Roudskoï, a annoncé vendredi que les troupes russes allaient désormais se concentrer sur la "libération" de l'est de l'Ukraine. "Les capacités de combat des forces ukrainiennes ont été réduites de manière importante, ce qui permet (...) de concentrer le gros des efforts sur l'objectif principal : la libération du Donbass", a-t-il déclaré lors d'un point presse. Parallèlement, les négociations russo-ukrainiennes semblent patiner. "Les positions convergent sur les points secondaires. Mais sur les principales [questions] politiques, nous faisons du surplace", a ainsi lâché Vladimir Medinski, le négociateur en chef russe.

Le centre de commandement des forces aériennes ukrainiennes bombardé

Le centre de commandement des forces aériennes ukrainiennes, à Vinnytsia (centre), a été frappé vendredi par une salve de missiles de croisière russes, a annoncé le commandement des forces aériennes sur Telegram. Ces frappes ont provoqué des "dommages significatifs", selon l'armée ukrainienne. "Les conséquences de cette frappe de missiles par les occupants sont en cours d'évaluation", a précisé le commandement.

Moscou dévoile un bilan officiel

Le chiffre annoncé par la Russie est contesté, mais témoigne déjà d'un lourd bilan : la Russie a reconnu vendredi la mort de 1 351 de ses soldats depuis le début de son offensive militaire en Ukraine un mois plus tôt. "Lors de l'opération militaire spéciale, 1 351 militaires ont été tués et 3 825 blessés", a déclaré l'adjoint au chef d'état-major des armées, Sergueï Roudskoï, lors d'un point de presse. Selon un haut responsable de l'Otan, qui se base notamment sur des informations en provenance des autorités ukrainiennes et des services de renseignement occidentaux, le bilan est beaucoup plus lourd qu'annoncé par les autorités russes, le nombre de soldats russes tués au combat s'établissant plutôt entre 7 000 et 15 000.

Joe Biden est en Pologne

Le président américain Joe Biden est arrivé vendredi dans la ville polonaise de Rzeszow, à environ 80 kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. Arrivant de Bruxelles, il doit être reçu par le président polonais Andrzej Duda à l'aéroport de cette ville située à deux heures et demie de route de Lviv, principale ville de l'ouest de l'Ukraine, où affluent les réfugiés.