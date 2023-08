Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du samedi 5 août

La Russie a mené de nouvelles frappes contre le pays, touchant notamment des bâtiments d'un constructeur aéronautique, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Une frappe de missiles russes a visé l'Ukraine en début de soirée, samedi 5 août. "lls ont touché [le constructeur aéronautique] Motor Sich et notre région de Khmelnytsky", a réagi le président Volodymyr Zelensky, dans son adresse quotidienne, diffusée sur les réseaux sociaux. Il n'était pas possible de savoir, dans l'immédiat, si les frappes russes avaient touché le siège de Motor Sich, à Zaporijjia, ou un autre site. L'entreprise fabrique notamment des moteurs pour des avions et des hélicoptères, et l'Etat avait pris en 2022 le contrôle direct du constructeur aéronautique, en raison de son "importance stratégique". Voici les autres faits marquants de la journée.

Une réunion internationale en Arabie saoudite

L'Arabie saoudite, en quête d'influence mondiale, accueille une réunion sur l'Ukraine qui avait prédit des discussions "pas faciles", selon un représentant de Kiev, alors que Ryad fait la part belle aux puissances émergentes proches de Moscou. La réunion qui a démarré dans l'après-midi à Jeddah, au bord de la mer Rouge, s'est achevée samedi soir après plusieurs heures de discours des délégations présentes et une longue discussion à huis clos, ont indiqué des participants. Comme prévu, aucune déclaration finale ne sera publiée, alors que certaines délégations prévoient des réunions bilatérales dimanche, selon les mêmes sources.

La Russie affirme avoir intercepté un drone américain

La Russie dit avoir fait décoller l'un de ses avions de combat pour intercepter un drone américain Reaper qui s'approchait, selon elle, de sa frontière au-dessus de la mer Noire. Après avoir "détecté une cible aérienne s'approchant de la frontière d'Etat russe" en mer Noire, Moscou a fait décoller un avion de combat Su-30, a ainsi déclaré le ministère russe de la Défense,e sur Telegram. "L'équipage du chasseur russe a identifié la cible aérienne comme étant un drone de reconnaissance MQ-9A Reaper de l'US Air Force", a ajouté le ministère, selon lequel "à l'approche du chasseur russe, le drone de reconnaissance étranger a effectué un demi-tour en s'éloignant de la frontière".

Et dit avoir capturé un village dans le nord-est de l'Ukraine

L'armée russe a revendiqué la capture d'un village dans le nord-est de l'Ukraine, où les troupes de Moscou sont à l'attaque depuis plusieurs semaines contrairement au front Sud, où elles se défendent face une contre-offensive ukrainienne. "Dans le secteur de Koupiansk, le village de Novosselivské (...) a été libéré grâce aux actions compétentes et professionnelles des unités" russes, a annoncé sur Telegram le ministère de la Défense. Ce village avait été repris par les Ukrainiens aux forces russes en décembre 2022. La veille, l'armée ukrainienne avait déclaré qu'elle faisait face à des attaques russes dans les secteurs de Koupiansk, Lyman et Svatové, dans la partie nord-est du front.

L'Ukraine dit avoir mené la frappe contre un pétrolier russe

L'Ukraine a mené la frappe sur un pétrolier russe dans le détroit de Kertch, a appris samedi l'AFP auprès d'une source des services ukrainiens de sécurité, au lendemain d'une frappe contre un navire russe en mer Noire. "Durant la nuit, le SBU (services ukrainiens de sécurité, ndlr) a fait sauter le SIG, un important pétrolier de la Fédération de Russie qui transportait du carburant pour les soldats russes", a dit cette source, précisant avoir réalisé "une autre opération spéciale avec succès en coordination avec la Marine". Le navire a été endommagé et deux remorqueurs sont arrivés sur les lieux, a écrit l'agence de presse russe Tass, citant le Centre de secours en mer. Elle précise que le pétrole ne s'était pas échappé du bâtiment, qui comptait 11 personnes à bord.