Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du samedi 28 janvier

Des combats acharnés ont lieu pour le contrôle de Vougledar, dans l'est de l'Ukraine. Les deux parties ont revendiqué la victoire, mais la ville reste contestée, selon Kiev.

Les combats se sont intensifiés ces derniers jours en Ukraine orientale. Les troupes ukrainiennes sont engagées dans une confrontation "féroce" avec les forces russes qui tentent de s'emparer de Vougledar, au sud-ouest de Donetsk. La journée a également été marquée par des frappes dans l'est du pays, qui ont fait trois morts à Konstantynivka et 14 morts à Novoaïdar, dans la région de Lougansk. Franceinfo fait le pont sur les principaux événements du samedi 28 janvier.

Des combats acharnés pour le contrôle de Vougledar

"Bientôt, Vougledar pourrait devenir un nouveau succès très important pour nous", a déclaré vendredi Denis Pushilin, chef de la région de Donetsk nommé par Moscou. Les deux parties ont revendiqué la victoire, mais la ville reste contestée selon Kiev. Le porte-parole de l'armée ukrainienne pour la zone Est, Serguiï Tcherevaty, a confirmé "des combats féroces", tout en assurant que les Russes avaient été repoussés.

A 150 km de Bakhmout, cette cité minière qui comptait 15 000 d'habitants avant l'invasion russe, des affrontements "sérieux, brutaux" ont lieu et les troupes russes se sont "implantées dans le sud-est et l'est de la ville", a affirmé un responsable des autorités prorusses de la région orientale de Donetsk, Ian Gagine.

Moscou accuse l'armée ukrainienne d'avoir fait 14 morts en frappant un hôpital

Samedi matin, "les forces armées ukrainiennes ont frappé à dessein le bâtiment de l'hôpital local avec des lance-roquettes Himars" dans la localité de Novoaïdar, dans la région de Lougansk, a affirmé l'armée russe dans un communiqué. La frappe "a fait 14 morts et 24 blessés parmi les patients et le personnel médical", a-t-elle ajouté.

Les médecins de l'établissement fournissaient "depuis plusieurs mois de l'assistance médicale à la population civile, comme à des militaires", selon cette même source. "Une frappe intentionnelle contre un établissement médical civil connu constitue sans doute un grave crime de guerre du régime de Kiev", ajoute le communiqué. Les autorités ukrainiennes n'ont pas commenté cette accusation.

Trois morts dans une frappe attribuée à l'armée russe à Konstantynivka

Trois personnes ont été tuées et au moins quatorze ont été blessées dans une frappe russe sur Konstantynivka, une ville de l'est de l'Ukraine, a annoncé samedi le gouverneur de la région. "Les Russes ont tiré sur un quartier résidentiel, endommageant des immeubles de quatre étages, un hôtel, des garages et des véhicules", a déclaré Donetsk Pavlo Kyrylenko sur les réseaux sociaux.

Le gouverneur a ajouté que, sur place, les secouristes et la police "documentaient soigneusement un autre crime des occupants russes" en Ukraine. Des images publiées sur le compte Telegram de Pavlo Kyrylenko montrent des immeubles d'habitation aux fenêtres soufflées et des débris éparpillés autour de l'épave carbonisée d'une voiture.