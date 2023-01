DIRECT. Guerre en Ukraine : des combats acharnés sont en cours pour le contrôle de Vougledar, dans l'est du pays

Ce qu'il faut savoir

Les troupes ukrainiennes sont engagées dans une confrontation "féroce" avec les forces russes. Ces dernières tentent de s'emparer de Vougledar, petite ville située au sud-ouest de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. "Bientôt, Vougledar pourrait devenir un nouveau succès très important pour nous", a déclaré vendredi 27 janvier Denis Pushilin, chef de la région de Donetsk nommé par Moscou. Les deux parties ont revendiqué la victoire, mais la ville reste contestée, selon Kiev. Suivez notre direct.

> Ce qu'il faut retenir de la journée du 27 janvier

Des attaques intensifiées dans l'est. L'Ukraine a fait savoir cette semaine que les soldats russes, en supériorité numérique, avaient intensifié leurs attaques dans l'est, en particulier sur Vougledar et Bakhmout, cette dernière étant leur cible depuis des mois. Et une nouvelle offensive russe est en préparation pour le 24 février, un an jour pour jour après l'invasion par la Russie de l'Ukraine, a assuré Oleksii Danilov, secrétaire du Conseil de défense et de sécurité nationale d'Ukraine.

Zelenski remercie la Pologne. Dans ce contexte, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué la décision annoncée par la Pologne de livrer à son pays 60 chars supplémentaires, dont la moitié seront une version modernisée du T-72 soviétique, après les 14 Leopard 2 de fabrication allemande déjà promis. Parallèlement, le gouvernement belge s'est engagé à octroyer à l'Ukraine de nouveaux financements pour en particulier la fourniture de missiles, de mitrailleuses, de munitions et de véhicules blindés.

"Je continuerai à parler à la Russie", a assuré le président français vendredi. "D'aucuns, en d'autres temps, ont pu me reprocher de parler à la Russie et je continuerai", a-t-il déclaré. Emmanuel Macron est un des rares chefs d'Etat occidentaux à avoir gardé le contact avec Vladimir Poutine après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en dépit des critiques que cette décision suscite. "Tous nos pays ont une position à tenir, celle du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale (...) quelles que soient les amitiés, les alliances que l'on peut nourrir", a ajouté le président français.