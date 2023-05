Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du samedi 13 mai

Volodymyr Zelensky passe le week-end loin de Kiev. Le président ukrainien était en Italie samedi, il sera en Allemagne dimanche.

Avant de se rendre en Allemagne dimanche, c'est en Italie que Volodymyr Zelensky a passé la journée du samedi 13 mai. Après avoir rencontré le président italien Sergio Mattarella et la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni, il s'est entretenu au Vatican avec le pape François. En même temps, la bataille de communication continue autour de Bakhmout : Moscou assure continuer sa progression dans la ville et avoir "libéré un quartier dans la partie nord-ouest". Tout comme l'armée ukrainienne qui affirme "avancer" dans les alentours. Franceinfo fait le point sur les principales informations de cette nouvelle journée de conflit.

Volodymyr Zelensky reçu par le pape au Vatican

Pour la première fois depuis le début de la guerre, le pape François a reçu Volodymyr Zelensky au Vatican, samedi 13 mai. L'entretien d'une durée de 40 minutes a porté "sur la situation humanitaire et politique en Ukraine provoquée par la guerre", a indiqué le Vatican dans un communiqué. Les deux responsables "sont convenus de la nécessité de poursuivre les efforts en soutien à la population". A la sortie, le président ukrainien s'est dit "reconnaissant de l'attention personnelle qu'il a accordée à la tragédie de millions d’Ukrainiens". Dans un message publié sur Telegram, il affirme aussi avoir demandé au pape "de condamner les crimes russes en Ukraine" "car il ne peut y avoir d’égalité entre la victime et l’agresseur". Le pape François salue le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le 13 mai 2023, au Vatican. (HANDOUT / VATICAN MEDIA / AFP) Le pape, qui a appelé à de très nombreuses reprises à la paix en Ukraine, avait déjà accueilli Volodymyr Zelensky au Vatican en février 2020. Volodymyr Zelensky en visite à Rome Avant de se rendre au Vatican, le président ukrainien a été reçu par le président italien Sergio Mattarella et la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni. Zelensky a remercié l'Italie pour son aide "à sauver les vies". "Tout ce que nous faisons, nous le faisons ensemble. Et cela protège nos familles ukrainiennes, les enfants, les habitations de nos civils et les vies de nos soldats, a-t-il dit à Giorgia Meloni. Je ne suis pas venu pour me plaindre, je suis venu parler de notre coopération et vous remercier une fois encore pour votre aide, pour le bien de notre pays car nous voulons la paix."

Volodymyr Zelensky en visite en Allemagne dimanche

Le programme de la visite n'a pas encore été officiellement dévoilé : il devrait notamment rencontrer le chancelier Olaf Scholz et le président Frank-Walter Steinmeier. Volodymyr Zelensky doit aussi dans la journée se voir décerner le prix Charlemagne, distinction récompensant un engagement particulièrement marquant en faveur de l’entente en Europe. Il n'est toutefois pas encore certain qu'il se rende à Aix-la-Chapelle pour le recevoir en personne. Cette ville se situe dans l'ouest de l'Allemagne près de la frontière belge, à des centaines de kilomètres de Berlin.

Une nouvelle aide de Berlin

Le gouvernement allemand a annoncé préparer un nouveau plan d'aide militaire à l'Ukraine de 2,7 milliards d'euros, incluant la livraison de nombreux chars, blindés et système de défense anti-aérienne. "Nous souhaitons tous la fin rapide de cette guerre atroce de la Russie contre le peuple ukrainien, mais malheureusement elle n'est pas en vue. C'est pourquoi l'Allemagne apportera toute l'aide qu'elle pourra, aussi longtemps que nécessaire", a expliqué dans un communiqué le ministre de la Défense Boris Pistorius. Cette aide "montre directement que (...) la Russie est condamnée à perdre", a réagi sur Twitter Mykhaïlo Podoliak, conseiller à la présidence ukrainienne.

Au moins deux morts et 11 blessés dans une frappe russe à Kostiantynivka

Dans cette ville située à 25 km au sud-ouest de Bakhmout, "deux personnes, dont une jeune fille de 15 ans, sont mortes", a annoncé le bureau du procureur général d'Ukraine sur Telegram. "Une maison privée a été complètement détruite, quatre bâtiments à plusieurs étages, trois maisons privées, deux magasins, un bâtiment administratif et une institution culturelle ont été endommagés", a rapporté de son côté le chef de l'administration militaire régionale de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, sur Telegram.

Bataille de communication autour de Bakhmout

Moscou assure continuer sa progression dans la ville et avoir "libéré un quartier dans la partie nord-ouest". Tout comme l'armée ukrainienne qui affirme "avancer" dans les alentours. "L'opération défensive en direction de Bakhmout se poursuit. Nos soldats avancent dans certaines zones du front, et l'ennemi perd de l'équipement et des troupes", a indiqué sur Telegram le commandant des troupes terrestres ukrainiennes, Oleksandre Syrsky.

Moscou accuse Kiev d’avoir visé "des cibles civiles"

La Russie a accusé l'armée ukrainienne d'avoir utilisé des missiles britanniques de longue portée Storm Shadow pour viser "des cibles civiles" dans la région de Louhansk sous contrôle russe, vendredi, dans l'est de l'Ukraine. Moscou évoque "des blessés, dont six enfants".