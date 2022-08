Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du mardi 30 août

La contre-offensive de l'armée ukrainienne se poursuivait dans le sud de l'Ukraine, où d'intenses combats étaient signalés, mardi 30 août, tandis que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a reçu la mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à Kiev, avant son arrivée prochaine à la centrale nucléaire de Zaporijjia (Ukraine). Les bombardements russes n'ont par ailleurs pas cessé. Dans le centre de Kharkiv, au moins cinq personnes ont péri dans des frappes russes, ont affirmé les autorités locales mardi. Franceinfo revient sur les faits marquants du mardi 30 août sur le front de la guerre en Ukraine.

La contre-offensive ukrainienne se poursuit

De "puissantes explosions" ont eu lieu lundi et toute la nuit dans la région de Kherson, contrôlée par les Russes depuis le début de la guerre, et la "quasi-totalité" de son territoire est en proie à de violents affrontements, a déclaré mardi matin la présidence ukrainienne.

"Les forces armées ukrainiennes ont lancé des actions offensives dans diverses directions", détruisant "un certain nombre de dépôts de munitions" et "tous les grands ponts" qui permettent aux véhicules de traverser le fleuve Dniepr, a-t-elle affirmé. A Bereznehuvate, une ville située à 70 km au nord de Kherson, l'AFP a assisté à un passage constant de blindés ukrainiens, tandis que de nombreux tirs d'artillerie résonnaient dans les environs.

La Russie a pour sa part assuré avoir repoussé des "tentatives d'offensive" ukrainiennes dans la région de Kherson, ainsi que dans celle de Mykolaïv. "En raison de l'échec de l'offensive ukrainienne (...), l'ennemi a subi de lourdes pertes", 1 200 hommes "en un jour", a affirmé mardi le ministère russe de la Défense.

La mission de l'AIEA rencontre Zelensky

Volodymyr Zelensky, qui reçevait la mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à Kiev, l'a exhorté à "faire le maximum" pour éviter une catastrophe nucléaire à la centrale de Zaporijjia, la plus grande d'Europe. "C'est une des questions prioritaires de la sécurité de l'Ukraine et du monde entier en raison de l'occupation de notre centrale de Zaporijjia par des militaires russes et d'un risque élevé d'une explosion" et d'une catastrophe nucléaire, a lancé le président ukrainien.

La communauté internationale doit obtenir de la Russie "une démilitarisation immédiate de la centrale, le départ de tous les militaires russes avec tous leurs explosifs, toutes leurs armes" et le retour de cette installation "sous le contrôle ukrainien", avec l'établissement d'une "zone démilitarisée" autour d'elle, a réclamé Volodymyr Zelensky. L'équipe de l'AIEA est attendue à Zaporijjia "plus tard cette semaine", afin d'inspecter la centrale nucléaire.

Débat sur la restriction des visas délivrés aux Russes par les pays de l'UE

La République tchèque s'est heurtée mardi à une forte résistance de la part de certains Etats de l'Union européenne, au sujet des mesures visant à limiter les déplacements des Russes au sein de l'UE. Les Tchèques veulent suspendre l'accord de 2007, qui facilitait les demandes de visas pour les touristes russes, tandis que d'autres membres ont demandé une interdiction pure et simple des visas.

D'autres membres de l'UE, dont la Hongrie, le Luxembourg ou l'Autriche, se sont élevés contre cette mesure. "Nous ne devons pas avoir un nouveau rideau de fer en Europe", a notamment souligné le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, Jean Asselborn.