Guerre en Ukraine : à quoi sert la visite de l'AIEA dans la centrale nucléaire de Zaporijjia ?

Face au risque "réel de catastrophe", le gendarme du nucléaire se rend sur place. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Mariano Grossi, a annoncé, lundi 29 août, être en route vers la centrale nucléaire de Zaporijjia. Située dans le sud-est de l'Ukraine, elle est la cible, ces dernières semaines, de frappes dans la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine.

"Nous devons protéger la sécurité de l'Ukraine et de la plus grande centrale d'Europe", insiste Rafael Mariano Grossi sur Twitter, en accompagnant son message d'une photo de son équipe composée d'une dizaine de personnes. Franceinfo revient sur les objectifs de cette mission très attendue de l'organisation onusienne.

The day has come, @IAEAorg's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine's and Europe's biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM