Visite de l'AIEA à Zaporijjia : "Cela va permettre d'aller enfin voir sur place ce qui se passe", réagit une experte du nucléaire

"Cela va permettre enfin d'aller voir sur place ce qui se passe, quelles sont les conditions d'exploitation de cette centrale", réagit lundi 29 août sur franceinfo Karine Herviou, directrice générale adjointe de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, alors qu'une équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique est en route vers la centrale nucléaire de Zaporijjia. Le directeur de l'AIEA l'a annoncé sur Twitter.

The day has come, @IAEAorg's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM