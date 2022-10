Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du mardi 25 octobre

La reconstruction de l'Ukraine est la "mission d'une génération, qui doit commencer maintenant", a exhorté mardi 25 octobre le chancelier allemand Olaf Scholz lors d'une conférence internationale à Berlin (Allemagne) sur la situation du pays envahi depuis huit mois par la Russie. Franceinfo fait le point sur les actualités de la journée sur le front de la guerre en Ukraine.

Un "plan Marshall" voulu par les Européens

Face à une assemblée d'experts et de responasbles politiques, Olaf Scholz a appelé de ses voeux la création d'un "plan Marshall du XXIe siècle" pour réparer les infrastructures ukrainiennes, durement touchées par les combats. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, également présente, a jugé "stupéfiante" l'ampleur des destructions. "La Banque mondiale estime le coût des dégâts à 350 milliards d'euros (345 millions de dollars) - c'est assurément plus que ce qu'un pays ou une union peut fournir seul. Nous avons besoin de tout le monde sur le pont", a-t-elle déclaré.

De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé mardi un effort financier à la communauté internationale pour couvrir un déficit budgétaire estimé à 38 milliards de dollars l'an prochain, en raison de l'invasion russe de l'Ukraine.

Les accusations russes de "bombe sale" évaluées par l'ONU

Le Conseil de sécurité de l'ONU doit discuter mardi dans la nuit des accusations russes de "bombe sale" envers l'Ukraine. Cette discussion à huis clos se tient à l'initiative de la Russie. L'ambassadeur russe à l'ONU, Vassili Nebenzia, a envoyé une lettre au Conseil de sécurité et au secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres répétant les accusations de "provocation" de l'Ukraine, selon la missive consultée par l'AFP.

Sept civils tués dans la région de Donetsk

Sept personnes sont mortes et trois autres ont été blessées lundi à Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé mardi 25 octobre le gouverneur régional, Pavlo Kyrylenko, sur Telegram. La ville est depuis des mois le théâtre d'intenses combats avec l'armée russe. Par ailleurs, trois corps de civils tués plus tôt ont été découverts dans deux localités de la région, a précisé le gouverneur.

Cinq blessés dans une explosion à Melitopol

Au moins cinq personnes ont été mardi blessées dans l'explosion d'un engin à Melitopol, dans le sud de l'Ukraine, selon les autorités locales d'occupation. La détonation a retenti devant un bâtiment abritant une chaîne de télévision et une radio du groupe ZaMedia. Cette ville de la région de Zaporijjia, qui fait office de capitale officieuse pour les forces russes, est régulièrement agitée par des actes de résistance menés par des partisans ukrainiens.

Le président allemand en visite à Kiev

Frank-Walter Steinmeier est arrivé mardi matin à Kiev, où il va rencontrer le président ukrainien. Le chef d'Etat allemand va également se rendre dans la petite ville de Korjukiwa, dans le nord du pays, qui avait été occupée par les troupes russes. Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a de son côté estimé que la reconstruction de l'Ukraine devait "commencer maintenant". Une conférence internationale sur ce thème se tient mardi à Berlin.

Le nouveau Premier ministre britannique apporte son soutien à l'Ukraine

Rishi Sunak a qualifié mardi l'invasion russe de "guerre terrible qui doit se terminer par un succès". Le président ukrainien a félicité le chef du gouvernement et s'est dit prêt à "continuer à renforcer" les liens entre Kiev et Londres. Plus tôt dans la journée, la nouvelle présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a de son côté promis que l'Italie resterait "un partenaire fiable de l'Otan en soutien à l'Ukraine" face à la Russie.