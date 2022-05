Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du jeudi 5 mai

Au 71e jour de l'offensive russe en Ukraine, des bombardements ont touché la ville portuaire de Marioupol alors qu'un cessez-le-feu de trois jours a été instauré dès jeudi 5 mai pour évacuer des civils. Sur le front diplomatique, la France a annoncé apporter 300 millions de dollars supplémentaires d'aide. Franceinfo revient sur les faits marquants de la journée.

L'ONU envoie un nouveau convoi pour évacuer Azovstal

L'ONU a annoncé l'envoi d'un nouveau convoi pour évacuer les civils de l'usine Azovstal à Marioupol, la dernière poche de résistance aux forces russes dans ce port stratégique du Donbass. Pourtant, des bombardements russes ont frappé la ville malgré le cessez-le-feu instauré pour les journées de jeudi, vendredi et samedi.

Les informations sur la situation dans l'immense aciérie de Marioupol étaient contradictoires. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé jeudi soir que "l'armée russe était toujours prête à assurer l'évacuation des civils" d'Azovstal, qui pourraient être encore 200 piégés avec les combattants ukrainiens dans ce complexe. Mais le commandant-adjoint du régiment Azov qui défend ces installations, Sviatoslav Palamar, a assuré dans une vidéo que des "combats sanglants" se déroulaient à l'intérieur même du site et que les Russes "ne tenaient pas leur promesse" de trêve.

La France va apporter 300 millions de dollars supplémentaires d'aide

La France va porter son aide globale à l'Ukraine à deux milliards de dollars, contre 1,7 milliard jusqu'à présent, soit 300 millions de dollars supplémentaires, a annoncé Emmanuel Macron, jeudi 5 mai, dans une vidéo diffusée lors de la conférence internationale des donateurs. Plus de six milliards d'euros ont été réunis lors de ce sommet, a annoncé le Premier ministre polonais. "Nous voyons chaque jour s'accumuler les conséquences humanitaires et les destructions suscitées par l'agression de l'Ukraine par la Russie et subies par le peuple ukrainien. Elles sont insupportables", a déclaré le président français.

L'Ukraine lance un appel aux dons pour financer la guerre contre la Russie

Volodymyr Zelensky a annoncé le lancement d'une plateforme de financement participatif en ligne. United24 a été créée pour aider Kiev à gagner la guerre contre la Russie et à reconstruire les infrastructures du pays. "En un clic, vous pouvez donner des fonds pour aider nos défenseurs, sauver nos civils et reconstruire l'Ukraine", a déclaré le président ukrainien dans une vidéo en anglais publiée sur Twitter.

"Tous les fonds seront transférés à la banque nationale d'Ukraine et attribués aux ministères concernés", a ajouté le président ukrainien, précisant que des rapports sur la distribution des fonds seront publiés "toutes les 24 heures". "Ce n'est qu'ensemble que nous avons le potentiel d'arrêter la guerre et de reconstruire ce que la Russie a détruit", a encore ajouté Volodymyr Zelensky.

Poutine a présenté ses excuses à Israël, selon le bureau du Premier ministre israélien

Les propos de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, avait fait un tollé. "Hitler avait aussi du sang juif", avait-il lancé. Après la polémique, le président russe Vladimir Poutine a présenté ses excuses au Premier ministre israélien Naftali Bennett pour les propos de son chef de la diplomatie, selon un communiqué du bureau du dirigeant israélien publié jeudi 5 mai. "Le Premier ministre a accepté les excuses du président Poutine pour les remarques de Lavrov et l'a remercié d'avoir mis au clair son attitude concernant le peuple juif et la mémoire de l'Holocauste", est-il écrit.