Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du jeudi 21 septembre

Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a été reçu à la Maison Blanche par son homologue américain Joe Biden.

Le président ukrainien a poursuivi sa visite aux Etats-Unis, jeudi 21 septembre. Il a été reçu à la Maison Blanche par son homologue américain Joe Biden. Dans le même temps, alors que la tension monte entre Varsovie et Kiev, le président polonais a minimisé les propos tenus la veille par son Premier ministre, estimant qu'il avait mal compris. Franceinfo revient sur les faits marquants de la journée.

Joe Biden reçcoit Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche et promet une nouvelle aide

Joe Biden va "s'assurer que le monde soit aux côtés" de l'Ukraine, a-t-il promis en s'exprimant depuis le Bureau ovale aux côtés du président ukrainien. Volodymyr Zelensky, lui, a souligné qu'il avait "commencé [sa] journée au Congrès américain pour remercier les parlementaires et le peuple américain pour leur grand, immense soutien".

Conscient du risque de lassitude de la part du grand allié américain, le président ukrainien avait dans la matinée averti les élus républicains que son pays risquait de perdre la guerre si le flot d'aide s'arrêtait net. "J'ai souligné qu'une victoire de l'Ukraine garantirait que ni la Russie ni aucune autre dictature ne déstabilise à nouveau le monde libre", a-t-il indiqué sur X (anciennement Twitter). "Pour gagner, nous devons rester unis", a-t-il insisté.

Au Capitole, l'ambiance est moins chaleureuse. Du côté du Sénat, la majorité est démocrate et l'opposition républicaine est majoritairement favorable à l'aide à l'Ukraine. Du côté de la Chambre des représentants, dominée par les conservateurs, une poignée d'élus de droite appellent à cesser immédiatement l'aide à Kiev.

La Maison Blanche a déjà annoncé que les Etats-Unis allaient livrer d'"importants" moyens de défense antiaérienne à l'Ukraine. Mais le président Biden a "décidé qu'il ne fournirait pas de missiles ATACMS, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de l'exécutif américain, Jake Sullivan, lors d'une conférence de presse. "Il n'a pas exclu cette possibilité à l'avenir", a-t-il précisé.

La Pologne tente de calmer le jeu

Le président polonais Andrzej Duda a assuré jeudi que la déclaration de son Premier ministre la veille annonçant que la Pologne cessait de livrer des armes à l'Ukraine avait été mal interpêtée.

"Les paroles [de Mateusz Morawiecki) ont été interprétées de la pire manière qui soit. (...) A mon avis, le Premier ministre voulait dire que nous ne transférerons pas à l'Ukraine le nouvel armement que nous sommes en train d'acquérir pour moderniser l'armée polonaise", a déclaré Andrzej Duda à la chaîne de télévision TVN24.

Mercredi, Volodymyr Zelensky a fustigé, à l'ONU, que "certains pays feignent la solidarité [avec l'Ukraine] en soutenant indirectement la Russie", faisant directement allusion à la Pologne.

Arrivée à Istanbul du premier navire de blé ukrainien depuis la fin de l'accord international

Le premier navire de blé parti d'un port d'Ukraine depuis la fin de l'accord international en mer Noire est arrivé à Istanbu (Turquie), selon le relevé en temps réel du site spécialisé Marine Traffic. Le Resilient Africa, un vraquier de 76 m de long battant pavillon de Palau et transportant trois mille tonnes de blé destinées à Israël, est arrivé "à l'ancre" dans le Bosphore peu avant 16 heures (heure locale), soit 15 heures heures (heure de Paris), selon Marine Traffic.

Il s'agit d'une première depuis la fin de l'accord le 17 juillet à la suite du retrait de la Russie. Le cargo avait quitté le port de Tchornomorsk mardi, avait annoncé le ministre ukrainien des Infrastructures, Oleksandre Koubrakov.

Plusieurs villes ukrainiennes bombardées

Une attaque dans la nuit mercredi à jeudi a visé plusieurs villes et fait trois morts à Kherson (sud). Cette nouvelle salve de missiles de croisière russes s'est abattue sur l'Ukraine quelques heures après le discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky à la tribune de l'ONU dans lequel il a fustigé "l'agression criminelle" de Moscou.

L'Ukraine a mis jeudi en garde contre "des mois difficiles à venir". L'arrivée prochaine de la saison froide fait craindre aux autorités ukrainiennes que Moscou ne relance une campagne de frappes pour plonger la population civile dans le noir et le froid, comme à l'hiver 2022. "La Russie va continuer d'attaquer les installations énergétiques et essentielles" ukrainiennes, a prévenu le chef adjoint de l'administration présidentielle, accusant les Russes de vouloir "semer la panique et la terreur". Selon lui, "l'attaque massive de missiles" de la Russie a visé "des civils, des dortoirs, des stations-service, un hôtel, des infrastructures énergétiques et civiles".