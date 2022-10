Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du jeudi 13 octobre

Quelques jours après des frappes massives des forces russes sur plusieurs villes ukrainiennes, l'Ukraine s'est félicitée d'avoir amélioré la situation de son réseau électrique, jeudi 13 octobre. L'opérateur ukrainien Ukrenergo a annoncé avoir "stabilisé l'approvisionnement en énergie dans toutes les régions d'Ukraine", et ne pas avoir besoin de rationner l'électricité.

De leur côté, les forces pro-russes ont affirmé jeudi êtres aux portes de Bakhmout, après avoir pris le contrôle de deux villages près de cette ville de l'est de l'Ukraine. L'armée ukrainienne a quant à elle assuré avoir repoussé les attaques russes à Ivangrad, à Bakhmout et dans d'autres villages plus au sud sur cette ligne de front. Franceinfo fait le point sur les actualités de la journée sur le front de la guerre en Ukraine.

Des frappes ukrainiennes dans la région de Belgorod en Russie

Les autorités russes ont accusé les forces ukrainiennes d'avoir bombardé un immeuble résidentiel à Belgorod (Russie), ville importante située dans une région frontalière de l'Ukraine. Selon le gouverneur de la région, Viatcheslav Gladkov, il n'y a pas eu de victime et les dégâts ne sont pas "critiques" pour l'immeuble.

D'après cette même source, une autre frappe ukrainienne dans la région de Belgorod a fait exploser un dépôt de munitions. "Selon des données préliminaires, il n'y a pas de victimes ni de blessés", a assuré le gouverneur.

La Russie va aider pour l'évacuation des habitants de la région de Kherson

"A la suite de l'appel du chef de la région de Kherson de la Fédération de Russie, Vladimir Saldo, le gouvernement a décidé d'organiser une aide pour le départ des habitants de la région", a déclaré jeudi le vice-Premier ministre russe, Marat Khousnoulline, à la télévision. "Nous fournirons à chacun un logement gratuit et tout le nécessaire", a-t-il affirmé dans une brève allocution.

Plus tôt dans la journée, les autorités d'occupation russes de la région de Kherson avaient demandé à Moscou d'organiser l'évacuation des civils de ce territoire annexé par la Russie, et qui est visé par une contre-offensive de l'armée ukrainienne. Ces résidents seront emmenés dans les régions russes les plus proches.

Kiev et Moscou disent avoir échangé des prisonniers

L'Ukraine et la Russie ont affirmé, chacun de leur côté, avoir procédé à un nouvel échange de 40 prisonniers (20 de chaque côté).

"Nouvel échange de prisonniers, nouveaux moments de joie. On a réussi à libérer 20 personnes", s'est ainsi félicité sur Telegram le chef du cabinet de la présidence ukrainienne, Andriï Iermak. "Vingt militaires russes sont rentrés du territoire ukrainien contrôlé par Kiev", a confirmé de son côté le ministère russe de la Défense, cité par les agences russes.

L'UE portera à "plus de 3 milliards" d'euros son soutien militaire à Kiev

Bruxelles doit approuver la semaine prochaine un nouveau financement portant à "plus de 3 milliards" d'euros son soutien militaire à l'Ukraine depuis le début du conflit, a annoncé jeudi le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.

Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, les Européens ont déjà alloué 2,5 milliards d'euros de la dotation de 5,7 milliards d'un fonds créé hors du budget européen pour financer des livraisons d'armements à l'Ukraine.

Madrid envoie des systèmes de défense aérienne à Kiev

Nouveau soutien occidental pour l'Ukraine. L'Espagne va envoyer quatre systèmes de défense aérienne Hawk à l'Ukraine, afin de l'aider à se protéger contre les missiles russes, ont salué jeudi le chef de l'Otan, Jens Stoltenberg, et le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin.

Ces systèmes sol-air de moyenne portée fournis vont s'ajouter aux armements fournis par l'Allemagne, la France et les États-Unis, ont précisé les deux responsables. Les alliés de l'Ukraine se sont engagés mercredi à renforcer sa défense antiaérienne "dès que possible", après les frappes massives de la Russie sur plusieurs villes ukrainiennes en début de semaine.

L'Ukraine pourrait extrader des Russes vers la Cour pénale internationale

L'Ukraine pourrait extrader des suspects de crimes de guerre russes vers la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye, même si Moscou n'est pas membre de cette juridiction.

Ils pourraient y être jugés si leur procès ne pouvait pas avoir lieu en Ukraine pour des raisons juridiques, selon Karim Khan, procureur général de la CPI. "Juridiquement oui, cela ne représenterait pas un obstacle à notre juridiction", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse au siège d'Eurojust.

La CPI a ouvert sa propre enquête sur la guerre en Ukraine, peu après l'invasion de la Russie. Elle a toutefois déclaré qu'elle tenait à ce que l'Ukraine traduise elle-même les suspects en justice, dans la mesure du possible.