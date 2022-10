Guerre en Ukraine : les soldats ukrainiens avancent, mais veulent plus de munitions

Dans le sud de l'Ukraine, Kherson est occupée par les Russes depuis sept mois. La contre-offensive de l'armée ukrainienne se poursuit dans la région, mercredi 12 octobre. Ces dernières heures, cinq nouvelles localités ont été libérées. Ces succès et les armes russes abandonnées le long de la route motivent plus encore les troupes. "Ils ont laissé des obus et beaucoup de munitions, il y en a partout. Ça veut dire qu'ils sont partis vite, une fuite dans la confusion", analyse un soldat.

Ne pas manquer de munitions, enjeu central

Si les Russes n'ont pas défendu très longtemps cette position, c'est parce qu'elle a été pilonnée par l'artillerie ukrainienne, avec des armes fournies par les Occidentaux. Kiev en attend encore beaucoup d'autres pour poursuivre sa progression, tout en sécurisant les arrières. "L'essentiel pour nous depuis un mois, c'est de ne pas manquer de munitions. Il ne faut pas les épuiser trop rapidement. Du coup, on se déplace moins rapidement qu'espéré. Si on allait trop vite, il y aurait des pertes. Nous voulons garder nos forces pour les écraser", explique un autre soldat ukrainien.