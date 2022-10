Carte Guerre en Ukraine : l'Assemblée générale de l'ONU condamne largement les annexions russes, découvrez le vote de chaque Etat

Une résolution sur l'annexion "illégale" de quatre régions ukrainiennes a été approuvée par 143 Etats, mercredi, tandis que cinq pays s'y sont opposés et 35 se sont abstenus.

C'est un "message clair" adressé à Moscou, selon Washington. L'Assemblée générale de l'ONU a condamné, mercredi 12 octobre, à une large majorité, les "annexions illégales" de territoires ukrainiens par la Russie. L'Assemblée générale des 193 Etats membres a adopté cette résolution avec 143 voix pour, face à cinq pays contre et 35 qui se sont abstenus.

Les votes contre la résolution. Les cinq Etats qui ont voté contre sont, sans grande surprise, la Russie, la Biélorussie, la Syrie, la Corée du Nord et le Nicaragua. Ce dernier, qui subit des critiques toujours plus vives de la communauté internationale en matière de droits humains, s'était abstenu lors d'un précédent vote en mars et a cette fois fait un pas vers Moscou.

Les abstentions. La Chine, l'Inde, le Pakistan et l'Afrique du Sud figurent parmi les principaux pays qui ont refusé de prendre une position claire. Dans la plupart des cas, ce vote apparaît comme une volonté de ne pas froisser Moscou. A l'inverse, il peut traduire une prise de distance vis-à-vis de la stratégie russe, comme pour l'Érythrée, qui avait soutenu la Russie en mars et s'est cette fois abstenue.

Avant le vote, les Etats-Unis avaient exhorté le plus de pays possible à ne pas s'abstenir. "Aujourd'hui, la Russie envahit l'Ukraine. Mais, demain, le territoire d'une autre nation pourrait être violé. Cela pourrait être vous. Vous pourriez être le prochain", avait lancé leur ambassadrice à l'ONU. L'ambassadeur français avait renchéri : "En envahissant son voisin, la Russie a décidé d'ouvrir la voie à d'autres guerres d'annexion. Ce qui se passe aujourd'hui en Europe peut se passer demain ailleurs : en Asie, en Afrique, en Amérique latine."

Les votes pour la résolution. Par rapport au vote de mars condamnant l'invasion de l'Ukraine, l'opposition à la Russie s'est très légèrement renforcée, avec trois nouvelles voix contre Moscou. Le Bangladesh, l'Irak et le Sénégal, qui s'étaient abstenus en mars, ont voté pour condamner la Russie. Le Brésil et le Gabon ont également soutenu cette résolution, après s'être abstenus sur ce même texte, fin septembre, lors d'un vote bloqué au Conseil de sécurité par un veto russe.

Avec ce texte, présenté par l'Ukraine et corédigé par l'Union européenne, les Occidentaux, Washington en tête, entendaient démontrer que Vladimir Poutine était "isolé" sur la scène internationale. "143 nations se sont tenues du côté de la liberté, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale", s'est félicité le président américain, Joe Biden, après le vote, affirmant que la Russie ne pouvait "pas effacer un Etat souverain de la carte".

La résolution adoptée condamne "la tentative d'annexion illégale des régions ukrainiennes de Louhansk, de Donetsk, de Kherson et de Zaporijjia" à la suite de "soi-disant référendums" jugés "illégaux". Le texte appelle à ce qu'aucun Etat ne reconnaisse ces annexions et réclame le retrait immédiat des troupes russes entrées en Ukraine le 24 février.