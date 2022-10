DIRECT. Guerre en Ukraine : large condamnation par l'ONU des "annexions illégales" russes

Ce qu'il faut savoir

Le président américain Joe Biden évoque un "message clair". L'Assemblée générale de l'ONU a condamné, mercredi 12 octobre, une majorité "écrasante" les "annexions illégales" russes de territoires ukrainiens. Les 193 Etats membres réunis en urgence depuis lundi ont adopté cette résolution avec 143 voix pour, face à cinq pays contre et 35 qui se sont abstenus, parmi lesquels la Chine, l'Inde, le Pakistan et l'Afrique du Sud. Les cinq Etats qui ont voté contre sont, sans surprise, la Russie, le Bélarus, la Syrie, la Corée du Nord et le Nicaragua. Suivez la situation dans notre direct.

Emmanuel Macron évoque sa volonté de continuer à parler au président russe. "A chaque fois que ce sera nécessaire, je parlerai à Vladimir Poutine", a déclaré le président de la République, mercredi, dans l'émission "L'Evénement" sur France 2. Volodymyr Zelensky, notamment, lui reproche d'accorder une légitimité au responsable de l'invasion de l'Ukraine.

Londres va donner de nouveaux missiles anti-aériens à l'Ukraine. Le Royaume-Uni a annoncé jeudi qu'il fournirait à l'Ukraine des missiles anti-aériens supplémentaires et notamment pour la première fois des munitions capables d'abattre des missiles de croisière. Des missiles AMRAAM seront fournis "dans les prochaines semaines" à Kiev pour être utilisés par le système de défense antiaérienne NASAMS promis par les Etats-Unis.

Le G7 et le FMI réaffirment leur soutien à l'Ukraine. "Le G7 va continuer à soutenir l'Ukraine le temps nécessaire", ont annoncé les ministres des Finances des sept démocraties les plus développées, dans un communiqué commun. La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a annoncé lors d'un échange avec le président ukrainien que l'institution allait travailler à la création d'un forum permanent visant à coordonner l'aide économique.