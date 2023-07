Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du dimanche 30 juillet

Le président ukrainien a notamment déclaré que "la guerre" arrivait sur le territoire russe, après des attaques de drones.

La Russie a annoncé avoir repoussé dans la nuit deux attaques distinctes de drones ukrainiens, qui ont visé un important quartier d'affaires de Moscou et la Crimée annexée, dimanche 30 juillet. Sans évoquer cette attaque, Kiev ayant pour habitude de ne pas revendiquer ses éventuelles opérations menées en Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a noté que la "guerre" arrivait "sur le territoire de la Russie, dans ses centres symboliques et ses bases militaires". Franceinfo résume ce qu'il s'est passé dans la journée sur le front du conflit.

De nouvelles attaques de drones ukrainiens

Dans la nuit de samedi à dimanche, la Russie dit avoir repoussé deux attaques de drones ukrainiens. En Crimée, "seize drones ukrainiens ont été détruits par la défense anti-aérienne", a décrit le ministère russe de la Défense. "Neuf autres drones ukrainiens ont été neutralisés par des moyens de guerre électronique et se sont écrasés dans la mer Noire", a-t-il ajouté, précisant que l'attaque n'avait pas fait de victimes.

Plus tôt, le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, avait annoncé que "des drones ukrainiens ont attaqué cette nuit. Les façades de deux tours de bureaux de la ville ont été légèrement endommagées. Il n'y a pas de victimes ni de blessés". L'attaque de trois drones au total a elle aussi été déjouée, l'un a été abattu et les deux autres "neutralisés par la guerre électronique", s'écrasant sur un complexe de bâtiments, selon le ministère russe.

L'aéroport international de Vnoukovo, dans le sud-ouest de Moscou, a été brièvement fermé au trafic et les vols déroutés, a affirmé l'agence de presse publique russe TASS, citant les "services d'aviation", avant d'annoncer leur reprise peu après.

La guerre arrive en Russie, dit Zelensky

Après l'attaque de drones qui a visé un quartier d'affaires à Moscou, le président ukrainien a déclaré que la guerre arrivait en Russie. "Progressivement, la guerre revient sur le territoire russe, dans ses centres symboliques et ses bases militaires, et c'est un processus inévitable, naturel et absolument juste", a réagi Volodymyr Zelensky en marge d'une visite à Ivano-Frankivsk. "L'Ukraine devient plus forte", a-t-il ajouté, tout en prévenant que le pays devait se préparer contre de nouvelles attaques visant ses infrastructures énergétiques l'hiver prochain.

Deux morts à Soumy, en Ukraine

Côté ukrainien, la ville de Soumy, dans le nord, a été frappée samedi soir par un missile russe. Selon le conseil municipal local, deux personnes sont mortes et 20 ont demandé une assistance médicale, dont trois ont été hospitalisées, dans cette attaque qui a touché un établissement d'enseignement supérieur. D'après le média public Suspilne, l'un des bâtiments du complexe a été détruit par l'explosion qui s'est produite à 20 heures locales (18 heures à Paris). Début juillet, une attaque de drones russes avait frappé un immeuble d'habitation à Soumy, faisant trois morts.