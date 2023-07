Direct Guerre en Ukraine : plusieurs drones ukrainiens abattus près de Moscou, selon les autorités russes

Le ministère de la Défense russe accuse l'Ukraine d'avoir mené une "attaque terroriste" en lançant cinq drones dans la région de Moscou, mardi 4 juillet. Quatre ont été détruits par la défense antiaérienne, et un autre a été neutralisé avec des moyens électroniques, selon cette même source. Il n'y a pas eu de victime ou de dégâts. Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, accuse l'Ukraine d'avoir attaqué une zone où se trouvent des infrastructures civiles, et dénonce également un acte de "terrorisme international". Suivez notre direct.

L'Ukraine revendique des "progrès" territoriaux. Depuis une semaine, l'armée ukrainienne a repris 28,4 km2 dans le sud du pays et 9 km2 dans l'est, a affirmé la vice-ministre de la Défense, Ganna Maliar. "L'ennemi résiste fortement, un duel très rude est en cours", a-t-elle souligné, évoquant des attaques russes dans divers secteurs des régions de Donetsk et Louhansk. "La semaine dernière a été difficile sur le front, mais nous réalisons des progrès. Nous avançons pas à pas", a résumé le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, sur Telegram.

Un bureau d'enquête international ouvert à La Haye. Un bureau international chargé d'enquêter sur le crime d'"agression" contre l'Ukraine a ouvert lundi à La Haye, aux Pays-Bas. Regroupant des procureurs de Kiev, de l'Union européenne, des Etats-Unis et de la Cour pénale internationale (CPI), cette forme de parquet a pour mission d'enquêter et de collecter des preuves, dans l'objectif de la tenue d'un procès à l'encontre de responsables civils et militaires russes impliqués dans l'invasion de l'Ukraine.

Moscou dit avoir déjoué une tentative d'assassinat en haut lieu en Crimée. Les services de sécurité russes ont affirmé avoir déjoué un projet de meurtre visant Sergueï Aksionov, le dirigeant installé par Moscou en Crimée, péninsule ukrainienne annexée en 2014. Le FSB a accusé les services secrets ukrainiens d'avoir "recruté" un citoyen russe et de lui avoir prodigué "une formation au renseignement subversif en Ukraine, y compris aux explosifs".