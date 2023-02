Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du dimanche 26 février

Vladimir Poutine a accusé l'Otan de participer au conflit en Ukraine en fournissant des armes à Kiev.

Le président russe estime que l'Otan est partie prenante dans la guerre en Ukraine. "Ils envoient des dizaines de milliards de dollars d'armes à l'Ukraine. Ceci est vraiment de la participation", a accusé Vladimir Poutine. De son côté, le président ukrainien rapporte que la Russie occupe actuellement près de 1 900 villes et villages ukrainiens. Selon le numéro deux du renseignement militaire ukrainien, c'est pour récupérer ces territoires que son pays prévoit une contre-offensive au printemps.

Franceinfo revient sur les faits marquants de la journée sur le front de la guerre.

Vladimir Poutine accuse l'Otan de participer à la guerre en Ukraine

Vladimir Poutine a accusé l'Otan de participer au conflit en Ukraine en fournissant des armes à Kiev, dans une interview diffusée dimanche 26 février. "Ils envoient des dizaines de milliards de dollars d'armes à l'Ukraine. Ceci est vraiment de la participation", a affirmé le président russe, dans un entretien avec la chaîne Rossiya-1. "Cela signifie qu'ils prennent part, quoiqu'indirectement, aux crimes du régime de Kiev", a-t-il estimé. Selon lui, les pays occidentaux n'ont "qu'un seul but : détruire l'ancienne Union soviétique et sa partie principale, la Fédération de Russie".

Près de 1 900 villes et villages occupés par les Russes

L'armée russe occupe actuellement 1 877 villes et villages ukrainiens, a rapporté Volodymyr Zelensky samedi, lors d'un événement de solidarité en ligne organisé par le gouvernement allemand. Ces localités se trouvent principalement dans l'est et le sud du pays, rapporte le quotidien Kyiv Independent (en anglais). Le président ukrainien a ajouté que la ville de Marioupol, désormais sous le contrôle de la Russie, est détruite à plus de 90%.

Kiev prépare une contre-offensive, selon le numéro deux du renseignement militaire ukrainien

Le numéro deux du renseignement militaire ukrainien, Vadym Skibitsky, a affirmé que Kiev préparait une nouvelle contre-offensive pour le printemps, dans un entretien paru dimanche dans les journaux du groupe de presse régionale allemande Funke, dont le Berliner Morgenpost (article en allemand).

"L'un de nos objectifs stratégiques militaires est de tenter d'enfoncer un coin dans le front russe dans le Sud" du pays, vers la Crimée, a-t-il précisé. "Nous n'arrêterons que lorsque nous aurons récupéré notre pays dans ses frontières de 1991. C'est notre message à la Russie et à la communauté internationale", a ajouté Vadym Skibitsky.

"Il est également possible que nous détruisions des dépôts d'armes ou du matériel militaire sur le territoire russe, par exemple autour de la ville de Belgorod. C'est de là que sont lancées les attaques contre l'Ukraine", a-t-il conclu.

Volodymyr Zelensky promet que l'Ukraine récupérera la Crimée

Le président ukrainien a une nouvelle fois promis dimanche que son pays récupérera la Crimée, péninsule annexée en mars 2014 par Moscou. "Il y a neuf ans, l'agression russe a commencé en Crimée. En récupérant la Crimée, nous allons restaurer la paix. C'est notre terre et notre peuple, notre histoire", a lancé Volodymyr Zelensky sur Telegram.

De leur côté, les Etats-Unis ont également affirmé qu'ils "ne reconnaissent pas et ne reconnaîtront jamais la soi-disant annexion russe de la péninsule", selon un communiqué du département d'Etat américain. Il a également salué les "efforts de l'Ukraine (...) pour attirer l'attention mondiale sur l'occupation russe qui se poursuit".