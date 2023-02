DIRECT. Guerre en Ukraine : la Russie occupe près de 1 900 villes et villages, selon Volodymyr Zelensky

Ce qu'il faut savoir

L'armée russe occupe actuellement 1 877 villes et villages ukrainiens, a rapporté Volodymyr Zelensky samedi 25 février, lors d'un événement de solidarité en ligne organisé par le gouvernement allemand. Ces localités se trouvent principalement dans l'est et le sud du pays, rapporte le quotidien Kyiv Independent (en anglais). Le président ukrainien a ajouté que Marioupol, désormais sous le contrôle de la Russie, est détruite à plus de 90%. Suivez notre direct.

Un nouveau rassemblement à Paris. Quelque 3 000 personnes se sont réunis place de la République pour montrer leur soutien à l'Ukraine, samedi après-midi, selon la préfecture de police. Ils ont entonné l'hymne ukrainien, au lendemain de manifestations en France en Europe pour marquer le premier anniversaire de la guerre.

Moscou réduit ses livraisons de pétrole à la Pologne. Le géant pétrolier polonais Orlen a annoncé que la Russie avait cessé de lui livrer du pétrole par l'oléoduc Droujba. Ces livraisons s'effectuaient dans le cadre du dernier contrat en vigueur avec le groupe russe Tafnet, devant expirer à la fin de l'année 2024 et couvrant environ 10% des besoins d'Orlen.

Le G20 Finances échoue à s'accorder sur l'Ukraine. Les ministres des Finances et banquiers centraux du G20 ont achevé leur sommet en Inde, samedi, sans parvenir à un communiqué commun, en raison de divergences avec la Chine à propos de la guerre en Ukraine. Le groupe tentait de s'accorder sur des solutions face aux défis rencontrés par l'économie mondiale dans ce contexte de conflit et d'inflation.