Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du 24 février

La journée de vendredi correspond au premier anniversaire du conflit russo-ukrainien, avec de nouvelles sanctions occidentales.

Après un an de guerre, jour pour jour, Volodymyr Zelensky, a affirmé vendredi 24 février, qu'il visait une "victoire inévitable" cette année contre la Russie. Le président ukrainien est soutenu par de nombreux pays, dont l'Union européenne et le G7, qui ont annoncé un nouveau renforcement de leurs sanctions envers Moscou.

Franceinfo revient sur les faits marquants de la journée sur le front de la guerre en Ukraine.

Volodymyr Zelensky envisage une victoire de l'Ukraine en 2023

Volodymyr Zelensky, devenu dans le monde entier le visage de la résistance ukrainienne, a fixé l'objectif de vaincre le géant russe "cette année". "Si les partenaires tiennent parole et respectent les délais, une victoire inévitable nous attend", a-t-il dit lors d'une conférence de presse. "Si le général (et chef d'état-major américain Mark) Milley souhaite qu'on repousse l'ennemi plus vite, il doit accélérer les livraisons d'armes", a-t-il ajouté.

A Kiev, le président ukrainien a rendu hommage dans la matinée aux soldats ukrainiens sur le front et ceux tombés au combat, lors d'une cérémonie sur le parvis de la cathédrale Sainte-Sophie. Des commémorations ont eu lieu localement, notamment à Boutcha, site d'un massacre de civils imputé aux troupes russes.

Les pays occidentaux augmentent leur soutien à Kiev et sanctionnent à nouveau Moscou

En visite à Kiev, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a annoncé plus tôt l'arrivée des quatre premiers chars de combat Leopard 2, et que d'autres blindés arriveraient "dans quelques jours". Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a pour sa part annoncé que son pays allait livrer quatre chars Leopard 2 supplémentaires à l'Ukraine, portant à huit sa contribution en la matière.

La présidence suédoise du Conseil de l'Union européenne a par ailleurs affirmé qu'un nouveau train de sanctions contre l'économie russe avait été approuvé vendredi soir. "Aujourd'hui, l'UE a approuvé un 10e train de sanctions qui comprend notamment des restrictions plus strictes en matière d'exportation de technologies et de biens à double usage, des mesures restrictives ciblées contre les personnes et les entités qui soutiennent la guerre, diffusent de la propagande ou livrent des drones utilisés par la Russie dans la guerre et des mesures contre la désinformation russe", a déclaré la présidence suédoise sur Twitter.

Les Etats-Unis ont aussi annoncé vendredi, en coordination avec les pays du G7, une nouvelle salve de mesures ciblant, entre autres, des entreprises et personnes russes des secteurs du métal, des mines, des équipements militaires ou des semi-conducteurs.

La Chine propose des pourparlers entre l'Ukraine et la Russie

La Chine a appelé vendredi à tenir des pourparlers de paix russo-ukrainiens, évoquant le respect de l'intégrité territoriale ukrainienne et des revendications sécuritaires russes, une équation jusqu'ici impossible. Les Occidentaux ont largement balayé cette initiative, mais Volodymyr Zelensky a jugé "nécessaire" de "travailler" avec Pékin et a dit prévoir une rencontre avec son homologue Xi Jinping.

Moscou a dit "apprécier" l'effort chinois, mais estimé que l'intégrité de l'Ukraine ne pouvait être respectée, jugeant que l'annexion revendiquée par Moscou de régions ukrainiennes était "une nouvelle réalité territoriale".

Une solidarité internationale avec l'Ukraine, un an après le début du conflit

Dans le monde, le ton était généralement à la solidarité avec l'Ukraine, vendredi, pour le premier anniversaire du conflit. Des manifestations ont été organisées dans de nombreuses villes. A Paris, au lendemain de l'illumination de la Tour Eiffel aux couleurs du drapeau ukrainien, un rassemblement a lieu, place de la République.

Un rassemblement de soutien à l'Ukraine, le 24 février 2022, à Paris. (LUDOVIC MARIN / AFP)



A Berlin, la carcasse d'un char russe a été installée devant l'ambassade de Russie, le canon tourné vers celle-ci. A Hollywood, une trentaine de stars ont transmis leur "amour" et adressé leurs prières à l'Ukraine.

La Banque mondiale accorde une aide de 2,5 milliards de dollars

Cette somme doit permettre de "soutenir le maintien des services essentiels et les efforts de redressement" en Ukraine. La nouvelle ligne de crédit porte désormais à 20,6 milliards de dollars les fonds mobilisés par la Banque mondiale en faveur de Kiev.