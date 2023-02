Guerre en Ukraine : l'Union européenne approuve un dixième paquet de sanctions contre la Russie avec "des restrictions plus strictes en matière d'exportation"

Un an après le début de l'invasion des forces russes, la présidence suédoise du Conseil de l'Union européenne a annoncé vendredi l'adoption de ce nouveau volet de mesures.

L'Union européenne a approuvé dans la soirée du vendredi 24 février un nouveau train de sanctions destinées à frapper l'économie de la Russie et des entreprises iraniennes accusées de soutenir son invasion de l'Ukraine, débutée il y a tout juste un an, a annoncé la présidence suédoise sur son compte Twitter.

"Un an s'est écoulé depuis l'invasion brutale et illégale de l'Ukraine par la Russie. Aujourd'hui, l'UE a approuvé un 10e train de sanctions qui comprend notamment des restrictions plus strictes en matière d'exportation de technologies et de biens à double usage, des mesures restrictives ciblées contre les personnes et les entités qui soutiennent la guerre, diffusent de la propagande ou livrent des drones utilisés par la Russie dans la guerre et des mesures contre la désinformation russe", a déclaré la présidence suédoise.

La Pologne a levé en fin de soirée ses réserves sans avoir obtenu le durcissement du nouveau train de sanctions jugé "trop mou, trop faible" par le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki lors de sa visite à Kiev pour livrer les premiers chars de combat Leopard 2 de fabrication allemande promis par Varsovie.