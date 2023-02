DIRECT. Guerre en Ukraine, un an après : reportages, témoignages, analyses... Suivez la journée spéciale sur franceinfo

Ce live est terminé. Voici le point sur l'actualité de la journée :

•#UKRAINE L'Assemblée générale de l'ONU exige le retrait "immédiat" des troupes russes d'Ukraine. Cette résolution appelant au retrait des troupes russes a été adoptée par 141 voix pour, 32 abstentions et 7 contre. Parmi les abstentions, on retrouve la Chine, l'Inde et l'Iran. Parmi les contres, la Russie, le Bélarus, la Syrie, la Corée du Nord ou encore le Mali.

• #BUTTES_CHAUMONT Le mari d'Assia est en garde à vue depuis ce matin, a appris franceinfo de source proche du dossier. Le corps de sa femme a été retrouvé démembré dans le parc parisien des Buttes-Chaumont les 13 et 14 février.

• #SAINT_JEAN_DE_LUZ Après la mort d'une professeure d'espagnol, poignardée par un élève au lycée Saint-Thomas-d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), une information judiciaire pour "meurtre avec préméditation" sera ouverte, demain, avec demande de placement en détention provisoire de l'adolescent. Voici ce qu'il faut retenir de la conférence de presse du procureur de la République.

• #STORY_KILLERS Accusé d'avoir diffusé sur BFMTV des informations biaisées, orientées et non validées, le journaliste Rachid M'Barki a été licencié par la chaîne. Cette dernière porte plainte contre X pour "corruption passive et abus de confiance", a appris franceinfo.

• #FOOT Jeudi noir pour le football français en coupe d'Europe. Nantes, Monaco et Rennes ont été éliminés de la Ligue Europa par la Juventus Turin, le Bayer Leverkusen et le Shaktar Donetsk.