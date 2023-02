Guerre en Ukraine : un an après, Volodymyr Zelensky honore ses héros

Un an après le début de la guerre en Ukraine, le président ukrainien a rendu un vibrant hommage à tous les soldats de son pays, vendredi 24 février.

Elles ont perdu un mari, un fils, un frère. À Boutcha, ville martyr, c'est au cimetière que les familles se sont retrouvées pour commémorer cette année en enfer. Une photo, quelques fleurs et un profond désespoir. "Il faut que ça s'arrête. Pourquoi nos garçons sont-ils morts ? Ils sont morts pour finir la guerre, pour qu’on ait enfin la paix", déplore une femme. Après un an de combats, impossible pour les habitants d'oublier les horreurs commises dans les rues de leur ville. À Kiev, toute la journée, Volodymyr Zelensky a célébré ses héros et ceux qui combattent encore.

Les premiers chars livrés

Volodymyr Zelensky est ensuite allé remettre des médailles aux soldats hospitalisés. Décorer, aussi, des soignants. 106 d'entre eux sont morts cette année au combat ou sous des bombardements. Le président ukrainien était accompagné du Premier ministre polonais, venu livrer les premiers chars promis par les occidentaux. Des armes indispensables pour commencer cette deuxième année de guerre.