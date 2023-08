Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée de dimanche

Le Danemark et les Pays-Bas ont décidé de livrer des avions de combat F-16 américains à Kiev. Une décision "historique", selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Une tournée nordique fructueuse pour Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien est arrivé au Danemark, dimanche 20 août, dans la foulée des Pays-Bas. Les deux pays ont officialisé leur intention de livrer des avions de combat F-16 américains à Kiev, deux jours après le feu vert américain sur le sujet. Une décision "historique", selon Volodymyr Zelensky. Sur le terrain, les attaques de drones sur le sol russe se poursuivent dans le cadre de la contre-offensive des forces de Kiev, tandis que l'armée russe dirige frappes et tirs d'artillerie dans la région de Kharkiv. Voici ce qu'il faut retenir de la journée sur le front de la guerre en Ukraine.

Des avions de combat F-16 livrés à l'Ukraine par le Danemark et les Pays-Bas

"Les Pays-bas et le Danemark s'engagent à transférer des F-16 à l'Ukraine (...) une fois que les conditions d'un tel transfert seront remplies." Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a officialisé, dimanche, la livraison d'avions de combat F-16 à l'Ukraine, lors d'une visite surprise du président ukrainien sur une base de l'armée de l'air à Eindhoven, au sud des Pays-Bas.

"C'est absolument historique, puissant et motivant pour nous. Il s'agit d'une nouvelle étape vers le renforcement du bouclier aérien de l'Ukraine", lui a répondu Volodymyr Zelensky, dans une salle placée sous la haute surveillance de militaires néerlandais et ukrainiens. Une formation pour les pilotes ukrainiens "Je suis fier que le Danemark et les Pays-Bas fassent don d'avions de combat F-16 à la lutte pour la liberté de l'Ukraine contre la Russie et son agression dénuée de sens", a réagi, de son côté, le ministre danois de la Défense, Jakob Ellemann-Jensen.

Les Etats-Unis avait approuvé, vendredi, l'envoi par le Danemark et les Pays-Bas d'avions de combat F-16 à l'Ukraine une fois les pilotes ukrainiens formés. Cette formation, par une coalition de onze pays, devait commencer ce mois-ci, et des responsables ont déclaré, selon l'AFP, espérer que les pilotes soient prêts d'ici au début de l'année 2024. Kiev réclame inlassablement depuis le début de l'invasion russe des avions occidentaux pour combattre les forces de Moscou, largement supérieures à ce stade.

Des drones visent les régions russes à la frontière avec l'Ukraine

Dans la nuit de samedi à dimanche, des drones ont visé les régions russes à la frontière avec l'Ukraine de Koursk, faisant cinq blessés, et Rostov. Ce type d'attaques sur le sol russe est en nette hausse dans le cadre de la contre-offensive des forces de Kiev. Samedi, l'armée russe a une nouvelle fois déclaré avoir déjoué une attaque de drone ukrainien visant la capitale russe ainsi que sa région. "Les forces de défense aérienne (...) ont supprimé [ce drone] avec des moyens électroniques et, après avoir perdu le contrôle, il s'est écrasé dans une zone déserte près de Poutilkovo", a fait savoir l'armée samedi, précisant qu'aucune victime ni dégâts n'étaient à déplorer.

La région ukrainienne de Kharkiv ciblée par l'armée russe

Au lendemain d'une frappe meurtrière des forces de Moscou au coeur de Tcherniguiv, dans le nord de l'Ukraine, un homme de 33 ans "qui marchait dans la rue" dans la région ukrainienne de Kharkiv a été tué, dimanche, par deux engins explosifs largués en milieu d'après-midi depuis un drone, selon les autorités militaires locales.

Onze civils ont, par ailleurs, été blessés par des tirs d'artillerie dans le centre de Koupiansk, toujours dans la région de Kharkiv. "A l'heure actuelle, sept personnes sont sérieusement blessées", a déclaré sur Telegram le gouverneur régional Oleg Sinegoubov.

Les secours continuent de s'activer à Tcherniguiv, après la frappe d'un missile russe

A Tcherniguiv, les secours continuaient, dimanche, à s'activer dans les décombres du centre-ville, frappé la veille par un missile russe qui a fait au moins sept morts et 148 blessés selon un dernier bilan officiel. Cette frappe a pris de court la population, dans une ville épargnée ces derniers mois par les attaques à grande échelle après avoir été brièvement encerclée par les forces russes au début de l'invasion en février 2022.

"En ce moment, le travail pour déblayer le centre-ville continue, des engins de chantier sont à l'œuvre", a écrit dimanche matin sur Telegram le gouverneur de la région de Tcherniguiv, Viatcheslav Tchaouss. "Tous les immeubles environnants sont inspectés pour estimer l'étendue des dégâts", a-t-il ajouté.