Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la journée du samedi 19 août

La ville de Tcherniguiv, dans le nord de l'Ukraine, a subi une frappe meurtrière dans son centre.

Trois jours de deuil. C'est ce qu'a décrété la municipalité de Tcherniguiv, dans le nord de l'Ukraine, après l'attaque de missile russe qui a fait au moins 7 morts et 129 blessés samedi matin. Au cœur de la ville, une université et un théâtre ont notamment été touchés, a annoncé sur Telegram le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Sur les réseaux sociaux, des vidéos ont circulé montrant des conducteurs vraisemblablement tués au volant de leur véhicule et d'importants dégâts matériels causés par cette frappe, rapidement condamnée sur la scène internationale. Voici les principaux développements de la journée du 19 août sur le front de la guerre en Ukraine.

L'ONU a qualifié d'"odieuse" l'attaque sur Tcherniguiv

Par la voix sa coordinatrice humanitaire en Ukraine, Denise Brown, l'ONU a fustigé cette nouvelle frappe russe qui a touché des civils. "Il est odieux d'attaquer la place principale d'une grande ville, le matin, alors que les gens se promènent, certains se rendant à l'église pour célébrer une fête religieuse", a-t-elle déclaré. Parmi les autres pays ayant dénoncé cette attaque, la France a évoqué une infraction extrêmement grave aux lois encadrant les conflits armés. "En droit international, cibler intentionnellement des objectifs civils constitue un crime de guerre. Il s'agit d'une nouvelle illustration de la lâcheté et du cynisme de la Russie", a dénoncé le Quai d'Orsay.

La Russie dit avoir déjoué une attaque de drone visant Moscou

L'armée russe a une nouvelle fois déclaré avoir déjoué une attaque de drone ukrainien visant la capitale russe ainsi que sa région. "Les forces de défense aérienne (...) ont supprimé [ce drone] avec des moyens électroniques et, après avoir perdu le contrôle, il s'est écrasé dans une zone déserte près de Poutilkovo", a fait savoir l'armée samedi, précisant qu'aucune victime ni dégâts n'étaient à déplorer. Si elles restent difficiles à confirmer de façon indépendante, ces attaques de drones attribuées à l'Ukraine sont de plus en plus fréquentes ces derniers mois.

Volodymyr Zelensky s'est rendu en Suède

Le président ukrainien a fait savoir samedi sur Twitter qu'il était arrivé à Stockholm pour y tenir des "entretiens" avec le Premier ministre, Ulf Kristersson, et la famille royale, ainsi que des représentants de partis politiques. Au menu : "partenariat, coopération de défense, intégration à l'UE et sécurité commune euro-atlantique", a précisé le chef d'Etat, qui voyage au côté de sa femme, Olena Zelenska. "Nous sommes reconnaissants à la Suède pour le soutien global de notre État dans la lutte pour l'indépendance et l'intégrité territoriale", a-t-il déclaré sur Telegram au terme de sa première journée sur place.

Vladimir Poutine a rencontré des généraux dans le sud de la Russie

Selon les agences officielles, l'autocrate russe a rendu visite dans la nuit de vendredi à samedi à son État-major à Rostov-sur-le-Don, non loin de l’Ukraine. Beaucoup plus visible sur le terrain depuis plusieurs semaines, Vladimir Poutine a notamment évalué les opérations censées contenir la contre-offensive ukrainienne. "Le chef de l'Etat a écouté les rapports du chef d'état-major des forces armées russes Valéri Guérassimov, de commandants de secteurs et d'autres responsables", a précisé le Kremlin. Le choix de ce lieu ne doit rien au hasard : épicentre du commandement des opérations russes en Ukraine, c'est aussi à Rostov-sur-le-Don qu'avait éclaté la mutinerie des mercenaires du groupe Wagner, fin juin.