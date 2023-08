Guerre en Ukraine : ce qu'il fait retenir de la journée du vendredi 4 août

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, s'est rendu dans la zone de l'opération militaire en Ukraine pour inspecter un poste de commandement et s'entretenir avec des officiers de haut rang.

L'Ukraine a annoncé qu'un de ses drones avait touché un navire de guerre russe, dans une base de la mer Noire, vendredi 4 août. De son côté, la Russie a affirmé avoir repoussé des raids aériens sur la Crimée annexée. La flotte russe de la mer Noire, dont la principale base est à Sébastopol, en Crimée, a été prise pour cible à plusieurs reprises depuis le début de l'offensive de Moscou en Ukraine en février 2022 mais les attaques se sont multipliées ces dernières semaines. Voici ce qu'il faut retenir de la journée du 4 août.

Des drones ukrainiens maîtrisés au-dessus de la mer Noire et un navire russe touché

La Russie a affirmé vendredi avoir repoussé une attaque de deux drones maritimes ukrainiens contre sa base navale de Novorossiisk, sur la mer Noire, qui est également un grand port pétrolier. Une source au sein des services de sécurité ukrainiens, le SBU, a de son côté confirmé à l'AFP leur "implication" dans cette attaque et a authentifié une vidéo montrant un drone naval s'approchant à grande vitesse d'un navire de guerre, avant que la transmission ne se coupe peu avant l'impact. Cette opération a "réussi" à toucher sa cible, un navire de débarquement russe, a affirmé cette source.

La flotte russe de la mer Noire, dont la principale base est à Sébastopol, en Crimée, a été prise pour cible à plusieurs reprises depuis le début de l'offensive de Moscou en Ukraine, mais les attaques se sont multipliées ces dernières semaines. "Que se passe-t-il en mer Noire ? Les drones sont en train de modifier les règles du jeu", a commenté sur Twitter un conseiller de la présidence ukrainienne, Mykhaïlo Podolyak, ajoutant qu'ils permettaient de "détruire la valeur de la flotte russe".

Le ministre de la Défense russe s'est rendu en Ukraine

Sergueï Choïgou a inspecté un poste de commandement et s'est entretenu avec de hauts responsables militaires, a annoncé vendredi l'armée russe dans un communiqué, sans préciser quand ce déplacement avait eu lieu. Il s'est fait présenter un rapport sur la situation actuelle sur le front et "a remercié les commandants et les militaires (...) pour des actions offensives réussies" dans la zone de Lyman, dans l'est de l'Ukraine.

Des dirigeants africains demandent le déblocage des exportations de céréales et d'engrais russes

Les dirigeants africains impliqués dans les négociations de paix sur l'Ukraine ont demandé jeudi le déblocage des exportations de céréales et d'engrais russes afin de relancer l'accord sur les exportations de céréales via la mer Noire. Le groupe a aussi demandé aux Nations unies de prendre des mesures pour débloquer 200 000 tonnes d'engrais russes bloqués dans les ports de l'Union européenne, a déclaré le porte-parole du président sud-africain.

L'AIEA a inspecté le toit des réacteurs 3 et 4 de la centrale de Zaporijjia

Début juillet, l'armée ukrainienne avait affirmé que des "objets similaires à des engins explosifs avaient été placés" sur les toits des réacteurs 3 et 4 de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Après avoir eu accès jeudi après-midi au site, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) "n'a observé aucune mine ou explosif" sur les toits, a déclaré vendredi 4 août son directeur général, Rafael Grossi. L'AIEA réclame en revanche toujours de pouvoir avoir accès aux toits des quatre autres unités de la centrale.