Guerre en Ukraine : Auchan soupçonné d'avoir contribué à l'effort de guerre russe, la direction se déclare "très surprise"

Auchan aide-t-il la Russie ? Le distributeur français, qui a poursuivi son activité en Russie après le déclenchement du conflit, contrairement à de nombreux autres groupes, "semble contribuer à l'effort de guerre russe", écrit Le Monde vendredi 17 février. "Nous sommes très surpris", a réagi auprès de l'AFP la direction du groupe, propriété de l'Association familiale Mulliez (AFM). "Nous sommes en train de vérifier les éléments affirmés, mais, à date, les éléments en notre possession ne corroborent pas" l'enquête du Monde, poursuit-elle.

Selon des documents obtenus par le quotidien français, le site d'investigation The Insider et l'ONG Bellingcat, une collecte de produits destinés à l'armée de Vladimir Poutine, d'une valeur totale de 2 millions de roubles (environ 25 000 euros), a été organisée au sein de la filiale locale d'Auchan.

Une contrôleuse de gestion, Natalya Z., avait établi une liste de matériel le 15 mars 2022 dans un mail envoyé "à une vingtaine d'employés dans plusieurs magasins à Saint-Pétersbourg, dans l'ouest de la Russie, dans le but de 'collecter les dons de l'aide humanitaire'". Elle comprenait "des milliers de cigarettes, des chaussettes en laine taille 43 ou 44, des cartouches de réchauds à gaz, du ragoût de porc en conserve, des haches et des clous, le tout provenant du stock de l'enseigne", poursuit le quotidien.

"Ralentissement marqué" de l'activité d'Auchan

La direction du groupe relève que "les seuls éléments apportés datent de mars 2022", soit quelques semaines après le déclenchement du conflit, et que dans ce cas "les interlocuteurs qui ont passé commande étaient des interlocuteurs habituels, qui nous avaient déjà passé commande préalablement". "Nous ne finançons et participons de façon volontaire et active à aucune collecte destinée aux forces russes", poursuit la direction.

Le 5e distributeur alimentaire en France en parts de marché (derrière E.Leclerc, Carrefour, Intermarché et Système U) était implanté de longue date en Ukraine comme en Russie où il réalisait avant la guerre un dixième de ses ventes totales. Une autre enseigne de la galaxie Mulliez, Leroy Merlin, y est également très présente au point de dominer le marché du bricolage en Russie.

Lors de la publication de ses résultats du 1er semestre 2022, en août, Auchan avait affirmé avoir enregistré en Russie un "ralentissement marqué" de son activité commerciale. Cette activité s'y était faite "en autonomie maximale et dans le strict respect de l'embargo européen", avait précisé le groupe.