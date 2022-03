Guerre en Ukraine : au moins 35 morts et 134 blessés après le bombardement d’une base aérienne

Le bilan est lourd après le bombardement de la base aérienne de Yavoriv dans l'ouest de l'Ukraine, tout près de la Pologne, avec au moins 35 morts et 134 blessés. Selon le gouverneur local, c'est un centre d'entraînement des forces ukrainiennes et l'un des sites d’acheminement de l'aide militaire occidentale qui a été pris pour cible.

Après l'attaque russe sur une base militaire de l'ouest de l'Ukraine, à Yavoriv, dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 mars, les blessés affluent dans un hôpital situé à une dizaine de kilomètres du lieu. Au moins 35 personnes sont décédées et une centaine sont blessées. Des militaires mais aussi des civils travaillaient sur la base qui se trouve à seulement 20 km de la frontière polonaise.

“On voyait comme des éclairs dans le ciel”

Des personnes ont entendu les tirs de missiles sur la base militaire pendant la nuit, comme cet homme : “On a entendu l'explosion, un bruit vraiment très fort. On voyait comme des éclairs dans le ciel.” Ces deux femmes se pensaient en sécurité dans l’ouest du pays. “On pensait que ça serait calme ici mais on voit que non, c’est dangereux aussi. Je n’ai pas peur, on va combattre”, confie l’une d’entre elles. Elles vont maintenant donner leur sang pour aider les soldats blessés dans l’attaque.