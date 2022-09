Guerre en Ukraine : au cœur des zones libérées, encore meurtries par l'occupation russe

Au nord de Kharkiv (Ukraine), dans une zone frontalière, on ne croise personne sur les routes. À quelques kilomètres se trouve la Russie. Cette région, aujourd'hui libérée de l'occupation russe, a été bombardée presque tous les jours. Il ne reste plus qu'un seul hôpital. Plusieurs bâtiments ont été détruits et des chirurgiens opèrent parfois dans une cave. Malgré la contre-offensive, les blessés continuent d'affluer. "On a toujours beaucoup de patients. Avant, ils venaient de la ligne de front, maintenant on a des militaires qui ont été blessés près de la frontière", explique un médecin militaire.

Des murs repeints aux couleurs de la Russie



Dans une petite ville, l'armée de Vladimir Poutine a repeint les murs aux couleurs du drapeau russe. Les bombes ont ravagé de nombreux bâtiments et le silence est partout. Mais à l'arrivée des bénévoles d'une ONG, les habitants sortent de chez eux. "Tous les magasins sont fermés, nous n'avons reçu aucune aide. Quand certains bénévoles venaient ici pour nous aider, les Russes ouvraient le feu sur eux", confie une femme. Par peur des bombardements, des habitants ont envoyé leurs enfants dans un camp de vacances russe. Aujourd'hui, ils n'ont plus aucune nouvelle d'eux.