Guerre en Ukraine : au cœur des combats dans les localités aux alentours de la capitale Kiev

Jeudi 10 mars, à Byshiv (Ukraine), un village, il ne reste plus que l’église et ses coupoles bleues, restées intactes. Située sur la route de Kiev, la localité a été bombardée par l’armée russe. Une jeune fille raconte qu'une bombe a soufflé l'intérieur de sa maison. C'est le centre communal et la mairie qui étaient visés, et la bombe a creusé un trou immense. Tout près, dans une école maternelle, elle aussi touchée par l'attaque, la directrice veut tout récupérer, sauf les tables.

Des civils fuient les combats à la vue des chars russes

Sur la route de la percée russe, il y a des villages où, parfois, la vie se poursuit comme avant. Sur des cartes en temps réel, les journalistes en immersion sur la ligne de front suivent l'avancée de l'armée russe. Kiev est à 30 kilomètres à peine. Les citoyens armés sont de moins en moins nombreux pour tenir les barrages. À un de ceux-ci, une colonne de civils fuit les combats, après avoir vu les chars russes.