Guerre en Ukraine : au cœur de Marioupol, ville-martyre assiégée par les Russes

L. Lacroix et son équipe

Un silence inhabituel flotte dans les rues de Marioupol (Ukraine), mercredi 20 avril. Accompagnée par les forces séparatistes pro-russes, une équipe de France Télévisions s'approche du dernier bastion ukrainien de la ville. Des drapeaux rouges délimitent un corridor : les Russes ont décrété un cessez-le-feu de quatre heures. Les combattants ukrainiens, eux, sont retranchés dans l'usine d'Azovstal. À 16 heures précises, quand prend fin le cessez-le-feu, un déluge de feu s'abat de nouveau sur l'usine.

Des civils présents dans l'usine Azovstal ?

Au sol, les soldats tchétchènes s'apprêtent à repartir à l'assaut d'Azovstal. "On va entrer immeuble par immeuble pour les prendre. (…) Comme le dit notre chef, que cela devienne leur fosse commune", lance Timour Abriev, officier de l'escadron tchétchène Akhmat. Quelques mètres plus loin, des habitants terrorisés ont à peine profité de l'accalmie. "Il n'y a que les idiots qui n'ont pas peur. Nous, on a peur", confie Ruslan Bezkhlebnie. Selon un homme, des civils pourraient toujours être présents dans l'abri anti-bombardements de l'usine Azovstal.