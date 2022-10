Guerre en Ukraine : après les nouvelles frappes russes, l'Allemagne accélère ses livraisons d'armes à l'armée ukrainienne

Elle s'y est engagée, l'Allemagne va commencer à livrer "dans les prochains jours" les systèmes de défense antiaérienne promis à l'Ukraine. Et ce sont les frappes meurtrières contre l'Ukraine, lundi 10 octobre, qui ont agi comme un électrochoc auprès de l'exécutif allemand. Le gouvernement y a réagi rapidement, d'abord par la voix de la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, qui a qualifié les attaques de "méprisables", et qui a également assuré aussi que l'Allemagne faisait tout pour renforcer les défenses aériennes de l'Ukraine.

C'est ensuite la ministre fédérale de la Défense, Christiane Lambrecht, qui a, à son tour, souligné l'urgence d'une livraison rapide de ses quatre systèmes de défense IRIS-T. Ce sont des lance-missiles sol-air ultramodernes, développés par le fabricant allemand Diehl et qui avait été promis dès le mois de juin à l'Ukraine par le chancelier allemand Olaf Schulz. Ces équipements ont une portée de 20 kilomètres de hauteur sur 40 kilomètres de large. Selon l'exécutif, ils sont susceptibles de protéger une grande ville contre les raids aériens russes. L'Allemagne dispose déjà de ces lance-missiles dans leur version air-air, configurés pour l'Ukraine en version sol-air.

Des "lenteurs" dans les livraisons selon Kiev

Avec ces nouvelles livraisons d'armes, le chancelier allemand renforce son soutien militaire à l'Ukraine. Olaf Scholz est régulièrement critiqué pour la lenteur et la frilosité de son pays à apporter une aide militaire à Kiev. Le Chancelier promet pourtant dans ses déclarations d'aider l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Il affirme que l'Allemagne est l'un des principaux contributeurs à l'aide financière versée à l'Ukraine.

Alors, avec la promesse de cette livraison, le chancelier veut apaiser et réchauffer ses relations avec le gouvernement de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien s'agaçait régulièrement de cette timidité allemande. Ces prochains mois, Berlin doit encore livrer pour 500 millions d'euros d'armes à l'Ukraine. En plus des systèmes de défense antiaérienne, figurent une douzaine de blindés, 20 lance-roquettes et des munitions de précision. Mais toujours pas les chars de combat Léopard que réclame Kiev depuis plusieurs semaines.