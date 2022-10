Guerre en Ukraine : après les annexions russes, des conséquences incertaines sur le conflit

Moscou a officiellement annexé quatre territoires ukrainiens. Une décision qui n'efface pas les combats sur le terrain et qui pourrait un peu plus isoler le Kremlin sur la scène internationale.

Voilà plusieurs mois que le Kremlin a imposé son autorité dans le Donbass (Ukraine). Le drapeau russe flotte déjà dans de nombreux bâtiments officiels et dans les écoles de Marioupol. Les élèves apprennent déjà l'hymne de l'occupant, tandis que les manuels scolaires ont été modifiés. Dans la région de Zaporijia, les autorités russes ont pris les devants en distribuant dès cet été leurs passeports. "Ça m'est égal d'être ukrainienne ou russe. Nous ne savons pas ce qui va se passer ensuite, mais on a besoin de survivre", témoigne une femme.

La menace nucléaire brandie

Louhansk et Donetsk à l'est, Zaporijia et Kherson au sud... Alors que les lignes de front ne sont pas figées et que la guerre continue, ces quatre régions ukrainiennes ont été annexées par la Russie. Pour protéger ces nouveaux territoires, Vladimir Poutine a de nouveau brandi la menace nucléaire. Mais cette annexion pourrait l'isoler encore davantage sur la scène internationale.