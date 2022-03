Guerre en Ukraine : après le bombardement de la maternité de Marioupol, Ursula von der Leyen dénonce un "crime de guerre" et réclame "une enquête"

"Ce bombardement à la maternité de Marioupol est inhumain, odieux, cruel et tragique", a déclaré Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, jeudi 10 mars, sur franceinfo. "Je suis convaincue que ça peut être un crime de guerre et il faut vraiment une enquête", a-t-elle ajouté.

Un établissement abritant une maternité et un hôpital pédiatrique a été visé par un raid russe, la veille. Selon la mairie de Marioupol, l'attaque a fait trois morts, dont une fillette, et dix-sept blessés. Le gouvernement russe n'a pas donné de bilan mais le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a donné sa version des frappes. "Cette maternité a été reprise depuis longtemps par le bataillon Azov et d'autres radicaux", a-t-il défendu, niant la présence de civils sur les lieux.

"Nous avons assisté à une agression sans limites de Poutine. Il est très difficile de prédire ce qu'il a en tête pour la suite, mais il paye déjà un prix extrêmement élevé", a également déclaré Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission européenne s'est ensuite adressée directement à Vladimir Poutine : "Mettez fin à cette guerre cruelle. Vous détruisez également l'avenir de la Russie. Revenez à la table des négociations."