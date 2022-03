Guerre en Ukraine : trois personnes dont une fillette tuées à l'hôpital pédiatrique de Marioupol, selon la mairie

Trois personnes, dont un enfant, ont été tuées dans le bombardement russe d'un hôpital pédiatrique à Marioupol (sud de l'Ukraine). La mairie de cette ville portuaire a communiqué ce bilan, jeudi 10 mars, au lendemain de l'assaut. "Trois personnes ont péri, dont une fillette", a écrit la municipalité sur Telegram. Le précédent bilan publié par les autorités ukrainiennes faisait état de 17 personnes blessées. De son côté, le gouvernement russe n'a pas donné de bilan.

>> Retrouvez les dernières informations sur la guerre en Ukraine dans notre direct

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a condamné un "crime de guerre", partageant des des vidéos montrant la destruction. Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a justifié, jeudi, le bombardement. "Cette maternité a été reprise depuis longtemps par le bataillon Azov et d'autres radicaux, et toutes les femmes en couches, toutes les infirmières et tout le personnel de soutien ont été mis à la porte", a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères à l'issue de pourparlers avec son homologue ukrainien en Turquie.