Guerre en Ukraine : le président Volodymyr Zelensky dénonce un "crime de guerre" après le bombardement de l'hôpital pédiatrique de Marioupol

Mercredi, des frappes russes ont touché un hôpital pédiatrique situé dans le port stratégique de Marioupol et ont fait au moins 17 blessés.

"Quel genre de pays, la Russie, a peur d'hôpitaux et de maternités et les détruit ?". Dans une vidéo publiée mercredi 9 mars, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est indigné du bombardement par la Russie mercredi d'un hôpital pédiatrique dans le port stratégique de Marioupol. "Européens ! Ukrainiens ! Habitants de Marioupol ! Aujourd'hui nous devons nous unir pour condamner ce crime de guerre de la Russie, qui reflète tout le mal que les envahisseurs ont fait à notre pays", a déclaré le dirigeant. Le premier bilan de bombardement, qui a été fermement condamné par les pays occidentaux, fait état de 17 blessés.

"Le bombardement aérien est la preuve finale. La preuve qu'un génocide d'Ukrainiens est en train de se produire (...) Nous n'avons jamais et n'aurions jamais commis un crime de guerre comme cela dans les villes de Donetsk ou Lougansk ou aucune région", a ajouté Volodymyr Zelensky en référence à deux villes de l'est de l'Ukraine tenues par les séparatistes prorusses. Le président a une nouvelle fois appelé les leaders occidentaux à faire preuve de "courage" pour "faire enfin ce qu'ils auraient dû faire le premier jour de l'invasion. Soit fermer le ciel aérien aux missiles et bombes russes, soit nous donner des avions de chasse pour que nous puissions tout faire nous-mêmes".