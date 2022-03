Guerre en Ukraine : après Apple, Samsung suspend à son tour les expéditions vers la Russie

Le géant sud-coréen est le plus grand grand fabricant de puces mémoire au monde et le premier vendeur de smartphones en Russie

Samsung Electronics a suspendu ses expéditions vers la Russie en raison des "événements géopolitiques", a annoncé le géant sud-coréen dans un communiqué samedi 5 mars. De nombreuses entreprises,dont Apple, ont pris des mesures similaires à la suite de l'invasion de l'Ukraine.

>> Suivez les dernières informations sur la guerre en Ukraine dans notre direct

Samsung est le plus grand grand fabricant de puces mémoire au monde et le premier vendeur de smartphones en Russie. Selon Bloomberg News, Samsung contrôle un peu plus de 30% du marché des smartphones en Russie, ce qui représente 4% du chiffre d'affaires mondial du géant technologique dans ce secteur. Samsung est le plus grand grand fabricant de puces mémoire au monde et le premier vendeur de smartphones en Russie.

Samsung a fait également don de 6 millions de dollars, dont 1 million de dollars en produits électroniques grand public ainsi que des dons volontaires de la part de ses employés, pour "soutenir activement les efforts humanitaires" et les réfugiés dans la région, a déclaré l'entreprise.