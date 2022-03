DIRECT. Guerre en Ukraine : le port de Marioupol est "sous blocus" des forces ruses, selon le maire de la ville

Ce qu'il faut savoir

La prise de la ville serait un tournant. Le port stratégique de Marioupol, dans l'est de l'Ukraine, est "sous blocus" et subit des "attaques impitoyables" par les forces russes, a affirmé samedi 5 mars le maire de la ville. "Nous cherchons des solutions aux problèmes humanitaires et tous les moyens possibles pour sortir Marioupol du blocus", a expliqué Vadim Boïtchenko sur Telegram. La prise par Moscou de cette ville de 450 000 habitants, située sur la mer d'Azov, permettrait la jonction entre les forces russes venues de la Crimée annexée et les troupes séparatistes et russes dans le Donbass. Suivez notre direct.

La Russie bloque Facebook et restreint l'accès à Twitter. Le Kremlin a procédé vendredi à un sévère tour de vis contre les médias, introduisant de lourdes peines de prison pour toute diffusion d'"informations mensongères sur l'armée". Un amendement introduit diverses peines pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison en cas de propagation d'informations visant à "discréditer" les forces armées russes.

L'Otan rejette l'idée d'une zone d'exclusion aérienne. Ses membres n'ont pas donné suite à la demande de Kiev, afin d'éviter de se laisser entraîner dans le conflit, a déclaré le secrétaire général de l'Alliance. "Les Alliés ont convenu que nous ne devrions pas avoir d'avions de l'Otan opérant dans l'espace aérien ukrainien ou des troupes de l'Otan au sol, car nous pourrions nous retrouver avec une guerre totale en Europe", a expliqué Jens Stoltenberg au terme d'une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance à Bruxelles (Belgique) vendredi.

L'Otan condamne les tirs "irresponsables" sur la centrale nucléaire de Zaporijia. "L'attaque contre une centrale nucléaire démontre le caractère irresponsable de cette guerre et la nécessité d'y mettre fin". Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a condamné vendredi les tirs des forces russes qui ont touché la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d'Europe, lors d'une brève intervention au côté du secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken.