EN IMAGES. Paris, Nantes, Marseille, Lyon... des milliers de manifestants défilent partout en France pour soutenir l'Ukraine

A cinq semaines du premier tour de la présidentielle, deux candidats à l'Elysée, Yannick Jadot et Anne Hidalgo, se sont joints au cortège parisien, avec des élus LREM et LR.

"Sauvez l'Ukraine" et "Poutine assassin" : au milieu des drapeaux jaune et bleu, des milliers de manifestants ont défilé samedi 5 mars dans toute la France pour dénoncer l'invasion de l'Ukraine par la Russie et dire "non à la guerre en Europe". Au dixième jour de l'offensive ordonnée par le président russe, ils étaient plusieurs milliers à Paris, entre la place de la République et celle de la Bastille, à scander "Poutine, ta guerre on n'en veut pas".

A Lyon, quelques centaines de personnes se sont rassemblées place Bellecour pour exprimer leur soutien au président Volodymyr Zelensky et à sa population, soumise dans plusieurs villes aux bombardements de l'armée de Moscou. Quelques 500 personnes ont aussi manifesté sur le Vieux-Port à Marseille, selon la préfecture. "Fermez le ciel ukrainien", "évitez une catastrophe nucléaire", ont exigé les manifestants, un millier selon la police, à Rennes. A cinq semaines du premier tour de la présidentielle, deux candidats à l'Elysée, Yannick Jadot (EELV) et Anne Hidalgo (PS), se sont joints au cortège parisien, avec des élus LREM et LR.

D'autres rassemblements de soutien à l'Ukraine sont prévus ce week-end dans toute l'Europe. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé à Zurich, en Suisse, et plusieurs centaines d'autres à Londres. Il y a une semaine, des centaines de milliers de personnes aux couleurs jaune et bleue étaient descendues dans les rues : quelques milliers en Russie, au moins 100 000 à Berlin, 70 000 à Prague, 40 000 à Madrid notamment.