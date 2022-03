Guerre en Ukraine : Apple suspend les ventes de ses produits en Russie

Il a aussi limité certains services comme sa solution de paiements Apple Pay et retiré de son magasin en ligne AppStore les applications des médias d'Etat russes RT et Sputnik.

Au tour d'Apple de sévir contre Moscou. Le géant du numérique a annoncé mardi 1er mars avoir suspendu la vente de tous ses produits en Russie après avoir déjà pris plusieurs mesures en réponse à l'invasion de l'Ukraine.

Le fabricant des téléphones iPhone, des ordinateurs Mac et des tablettes iPad explique dans un message transmis à l'AFP avoir arrêté les exportations vers la Russie dès la semaine dernière. Il a aussi limité certains services comme sa solution de paiements Apple Pay et retiré de son magasin en ligne AppStore les applications des médias d'Etat russes RT et Sputnik, récemment bannis de l'Union européenne.

Apple a par ailleurs désactivé la fonction permettant de rapporter en direct des incidents sur Apple Maps en Ukraine "par mesure de sécurité et de précaution pour les citoyens ukrainiens". "Nous continuerons d'évaluer la situation et sommes en communication avec les gouvernements concernés sur les mesures que nous prenons", indique Apple dans son message.