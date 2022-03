Guerre en Ukraine : à Odessa, un boulanger français redonne le sourire à ses clients

A Odessa (Ukraine), un boulanger français distribue du café et des viennoiseries gratuitement à ses clients. David Carbonel ne compte pas quitter sa ville d’adoption. Reportage.

Il vit dans un pays frappé par la guerre, mais il veut continuer à proposer ses pains au chocolat et ses croissants. David Carbonel est installé à Odessa (Ukraine) depuis un an. Il y tient une boulangerie. Depuis l’invasion russe, il offre gratuitement viennoiseries et café à tous les Ukrainiens qui viennent dans sa boutique. "Un croisant, un café, ça donne un sourire, ça donne de la joie. (…] Ils repartent après dans une vie difficile mais au moins ils n’auront pas payé leur petit moment de joie", explique-t-il.

Une cagnotte lancée en ligne

Originaire du sud-ouest de la France, cet ancien chef d’entreprise, qui a passé dix ans aux États-Unis, s’est installé à Odessa pour suivre une Ukrainienne. Il est tombé amoureux du pays et refuse d’en partir tant qu’Odessa est épargné par les combats. "C’est ma maison, j’ai tout investi ici", explique David Carbonel. Pour pouvoir continuer à distribuer ses croissants gratuitement, David Carbonel a lancé une cagnotte en ligne. Un passage obligé, le prix de la livraison a explosé depuis le début de la guerre en Ukraine.