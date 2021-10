Boulangerie : le secteur peine à embaucher

Dans cette boulangerie au coeur de Paris, Marie et Clément Buisson travaillent six jours sur sept. Ils ont déjà trente salariés, mais cela ne suffit pas. Depuis trois mois, ils sont à la recherche de six personnes, mais ils n'en trouvent toujours pas. "On a tout essayé pour trouver du monde. On a posté sur les plateformes de recrutements, sur les réseaux sociaux, mais aussi la pose d'affiches dans les boutiques", explique Marie Buisson, propriétaire de la boulanger-pâtisserie.



16 heures de travail par jour

Du côté de la production et de la fabrication, le manque de personnel est encore plus problématique. Pour produire un millier de baguettes par jours et plus d'une centaine de pâtisseries, Clément Buisson ne compte plus ses heures. "Je travaille plus de 16 heures par jour, on supprime des jours de repos pour pallier le manque. La demande est là et le client doit être servi. On ne peut pas réduire notre gamme parce que le client a une certaine attente."