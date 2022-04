Guerre en Ukraine : à Marseille, un ferry héberge des réfugiés ukrainiens

Depuis le début de la guerre en Ukraine, 5,3 millions d'Ukrainiens ont quitté leur pays, et 70 000 réfugiés ont été accueillis en France. Parmi eux, 750 sont installés depuis un mois sur un ferry qui mouille dans le port de Marseille (Bouches-du-Rhône).

Un ferry dans le port de Marseille (Bouches-du-Rhône) est devenu un refuge temporaire pour des centaines d'Ukrainiens qui ont fui la guerre. Depuis un mois, le Méditerranée reste à quai dans la cité phocéenne. "Je passe ma vie sur ce pont, il y a beaucoup de soleil, c'est très beau. Je vois la ville, la nature, et grâce à ça, j'oublie un peu mes malheurs et mes soucis", confie une Ukrainienne présente sur le bateau.

"Un grand village ukrainien à Marseille"

Au total, 750 personnes sont hébergées à bord, en majorité des femmes. Toutes ont laissé leur maison et leur famille en Ukraine. Alors, se retrouver ensemble dans le même bateau a quelque chose de rassurant. "C'est devenu un grand village ukrainien à Marseille. Vu qu'ils ont tout à bord, ils s'y sentent bien et protégés", se réjouit Pierre-Antoine Villanova, directeur général de Corsica Linéa. À bord, il a fallu traduire tous les panneaux et transformer chaque espace. Le bar a ainsi été aménagé en garderie.